Хаби Алонсо: Надеюсь, говорить о судействе нам не придется

Главный тренервыразил надежду, что в новом сезоне команде не придется обсуждать вопросы судейства.

«Сезон для нас только начинается — посмотрим, как пойдут дела. Надеюсь, говорить о судействе нам не придется. Я не хочу говорить об этом преждевременно», — приводит слова тренера Marca.

Завтра мадридцы проведут свой первый матч сезона выездом с «Осасуной» в рамках 1-го тура Ла Лиги. Главным арбитром встречи назначен Адриан Кордеро Вега.

Данный матч станет для Алонсо дебютным на посту главного тренера «Реала» в Ла Лиге. Специалист летом покинул пост наставника в леверкузенском «Байре».