    Илья СамошниковИз Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»?
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 12:21
    • «Динамо» может применить дисциплинарные меры к Луневу
  • 16:43
    • «Ноттингем Форест» оформил переход Арно Калимуэндо из «Ренна»
  • 16:08
    • Карен Хачанов стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP
  • 15:46
    • Источник: Полузащитник «Гента» Элиу Варела может перейти в «Акрон»
    Хаби Алонсо: Надеюсь, говорить о судействе нам не придется

    Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выразил надежду, что в новом сезоне команде не придется обсуждать вопросы судейства.

    Хаби Алонсо
    Хаби Алонсо

    «Сезон для нас только начинается — посмотрим, как пойдут дела. Надеюсь, говорить о судействе нам не придется. Я не хочу говорить об этом преждевременно», — приводит слова тренера Marca.

    Завтра мадридцы проведут свой первый матч сезона выездом с «Осасуной» в рамках 1-го тура Ла Лиги. Главным арбитром встречи назначен Адриан Кордеро Вега.

    Данный матч станет для Алонсо дебютным на посту главного тренера «Реала» в Ла Лиге. Специалист летом покинул пост наставника в леверкузенском «Байре».

