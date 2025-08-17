21:45 Нант — ПСЖОнлайн
    Усман Дембеле«Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция
    «Парма» и «Фрозиноне» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

    «Парма» — «Пескара»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фрозиноне Монца Парма Пескара
    Завершились матчи 1/32 финала Кубка Италии.

    «Парма»
    «Парма»

    В одной из игр «Монца» в родных стенах уступила «Фрозиноне» со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал Гиорги Квернадзе.

    Футбол. Италия. Кубок
    Монца — Фрозиноне 0:1
    Гол: 0:1 Георгий Квернадзе (90 + 2') Предупреждение: (87') Удаление: (90 + 11')

    В другом матче «Парма» оказалась сильнее «Пескары» со счетом 2:0. Забитыми мячами в этой игре смог отметиться Матео Пеллегрино, который сделал дубль.

    Футбол. Италия. Кубок
    Парма — Pescara Calcio 2:0
    Голы: 1:0 Матео Пельегрино (47'), 2:0 Матео Пельегрино (65') Парма: Дзион Судзуки, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати, Лаутаро Валенти, Матиас Лёвик Фьёртофт, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе (Науэль Эстевес, 63'), Мандела Кейта (Матия Фриган, 62'), Кристиан Ордоньес (Элиа Пликко, 90'), Понтус Алмквист (Adrian Benedyczak, 79'), Матео Пельегрино (Оливер Сёренсен, 90') Pescara Calcio: Себастьяно Депланш, Гаэтано Летиция, Габриэле Корбо, Лука Вальцания, Джакомо Ольцер, Джанмарко Канджано (Lorenzo Meazzi, 83'), Лоренцо Згарби (Niccolo Squizzato, 86'), Давиде Мерола (Riccardo Tonin, 63'), Davide Giannini, Leonardo Graziani, Matteo Dagasso Предупреждение: Мандела Кейта (26')

    Таким образом, «Фрозиноне» и «Парма» стали участниками 1/16 финала Кубка Италии.

