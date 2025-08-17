«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с Макати

Полузащитникперешел из. Об этом сообщает пресс-служба «красных».

Стало известно, что Макати подписал контракт с «Ноттингем Форест» до лета 2030-го года. По данным СМИ, клуб заплатил «Манчестер Сити» за переход полузащитника 25.5 млн евро.

«Я чувствую себя готовым к новым вызовам, и в прошлом году клуб провёл отличный сезон, поэтому я хочу внести свой вклад и показать, на что я способен.

Я так рад быть здесь и с нетерпением жду начала работы с моими новыми товарищами по команде. Я знаю амбиции всех, кто связан с клубом, и хочу стать его частью», — приводит слова Макати официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Сити» 15 матчей в рамках АПЛ и забил 3 гола.