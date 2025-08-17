Хосеп Гвардиола — об Эдерсоне: Нет смысла оставаться, если он здесь несчастлив

Главный тренерпрокомментировал ситуацию с возможным уходом голкипераиз клуба.

«Я всегда придерживался позиции, что если игрок хочет уйти, то он должен уйти. Нет смысла оставаться, если он здесь несчастлив. Я всегда придерживался такого мнения», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

Эдерсон не попал в заявку «горожан» на матч 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:4). По информации СМИ, «Галатасарай» проявляет активный интерес к 31-летнему вратарю и уже направил предложение на сумму около 10 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, а его текущий контракт рассчитан до лета 2026 года. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет около 20 миллионов евро.