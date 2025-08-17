Гвардиола оценил дебют новичков в матче с «Вулверхэмптона»

Наставник «Манчестер Сити»прокомментировал игру новичков своего клуба в первом туре АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:0).

«Я доволен результатом и первым таймом. Во втором тайме мы были не там, где хотели, но для первой игры это нормально. Мне многое понравилось, а во втором тайме "Волки" играли немного лучше. Мы наказали их на переходах, потому что у нас невероятный темп с Оскаром Боббом, Тиджани и Эрлингом Холанном.

Это оружие, которое мы хотим использовать в этом сезоне, чтобы атаковать быстрее, чем раньше, но в первой игре всегда немного неясно, как поведет себя команда. Здесь всегда непросто. Я очень рад этому», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «горожан».

Календарь и таблица АПЛ

В составе «Ман Сити» с первых минут появились Тиджани Рейндерс, Райан Аит-Нури, Джеймс Траффорд и Райан Шерки. На счету Рейндерса гол и ассист плюс звание лучшего игрока матча. Шерки тоже забил мяч, а Траффорд отстоял на ноль.