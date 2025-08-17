ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 07:53
    • Хамзат Чимаев новый чемпион UFC в среднем весе
  • 06:55
    • «Атланта Юнайтед» уступила в матче МЛС, несмотря на гол Миранчука
  • 06:15
    • Месси принес победу «Интер Майами» в матче МЛС
  • 05:39
    • Панова в паре с Го вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 05:31
    • Алькарас пробился в финал «Мастерса» в Цинциннати
    Все новости спорта

    Гасперини прокомментировал возможный уход Коне из «Ромы»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Серия A Футбол Италии Интер Рома
    Новый наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу возможной продажи Ману Коне в «Интер».

    Ману Коне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ману Коне

    «Посмотрим, что произойдет в ближайшие пятнадцать дней. Коне — игрок высшего уровня. Его уход стал бы большой потерей для нас. Нам нужно посмотреть, что мы можем сделать. Вы все знаете, что финансовый фэйр-плей является для нас проблемой. Мы бездействовали на рынке более двадцати дней. И я этим недоволен.

  • Еще не поздно: 11 игроков, которым стоит сменить клуб до закрытия трансферного окна
  • Среди них — бразилец из «Реала» и лучший вратарь прошлого розыгрыша Лиги чемпионов
  • 15/08/2025

    • Посмотрим, сможем ли мы чего-нибудь добиться, не теряя игроков. Я ясно дал понять, что нужно сделать. И клуб был предельно откровенен со мной. Мы надеемся, что сможем добиться того, к чему стремимся», — сказал 67-летний итальянский тренер на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на футбол

    24-летний полузащитник сборной Франции появился в «Роме» летом 2024 года. Всего в минувшем сезоне сыграл за джаллоросси 46 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 ассиста. Трансфер в «Интер» оценивается в 35-40 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Московское дерби без победителя?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» начнут сезон с ничьей?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • У «Краснодара» не будет проблем с «Сочи»?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Гоффен — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры