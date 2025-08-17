Гасперини прокомментировал возможный уход Коне из «Ромы»

Новый наставник «Ромы»высказался по поводу возможной продажив «Интер».

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие пятнадцать дней. Коне — игрок высшего уровня. Его уход стал бы большой потерей для нас. Нам нужно посмотреть, что мы можем сделать. Вы все знаете, что финансовый фэйр-плей является для нас проблемой. Мы бездействовали на рынке более двадцати дней. И я этим недоволен.

Посмотрим, сможем ли мы чего-нибудь добиться, не теряя игроков. Я ясно дал понять, что нужно сделать. И клуб был предельно откровенен со мной. Мы надеемся, что сможем добиться того, к чему стремимся», — сказал 67-летний итальянский тренер на пресс-конференции.

24-летний полузащитник сборной Франции появился в «Роме» летом 2024 года. Всего в минувшем сезоне сыграл за джаллоросси 46 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 ассиста. Трансфер в «Интер» оценивается в 35-40 млн евро.