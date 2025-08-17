«Эспаньол» провел 6 матчей в межсезонье и ни разу не проиграл — 4 победы и две ничьи. Прошлый сезон Примеры клуб закончил победой, прервав серию поражений, тем самым избежав вылета в Сегунду.
«Атлетико» перед стартом этого сезона обыграл «Ньюкасл» и показал, что он готов. «Матрасники» выйдут на поле в качестве бронзового призера. Если сегодня гости выиграют, то продлят свою серию в Примере до трех поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 5.90 и 1.64 на победу команд в матче.
- По мнению экспертов LiveSport, «Атлетико» ждет непростой матч.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Атлетико» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
