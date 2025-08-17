и мадридскийвстретятся в первом туре чемпионата Испании. Старт матча в 22:30 мск.

«Эспаньол» провел 6 матчей в межсезонье и ни разу не проиграл — 4 победы и две ничьи. Прошлый сезон Примеры клуб закончил победой, прервав серию поражений, тем самым избежав вылета в Сегунду.

«Атлетико» перед стартом этого сезона обыграл «Ньюкасл» и показал, что он готов. «Матрасники» выйдут на поле в качестве бронзового призера. Если сегодня гости выиграют, то продлят свою серию в Примере до трех поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 5.90 и 1.64 на победу команд в матче.

По мнению экспертов LiveSport, «Атлетико» ждет непростой матч.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Атлетико» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

