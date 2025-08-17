2-й таймНант — ПСЖОнлайн
    Усман Дембеле«Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция
    «Атлетик» выиграл у «Севильи»

    «Атлетик» — «Севилья»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Атлетик Севилья
    В матче первого тура испанской Примеры «Атлетик» переиграл «Севилью» со счетом 3:2.

    «Атлетик»
    «Атлетик»

    В составе победителей забили Нико Уильмс, Мароан Саннади и Роберт Наварро. За гостей же отличились Доди Лукебакио и Люсьен Агуме.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Атлетик — Севилья 3:2
    Голы: 1:0 Нико Уильямс (пенальти) (36'), 2:0 Мароан Саннади (43'), 2:1 Доди Лукебакио (60'), 2:2 Люсьен Агум (72'), 3:2 Роберт Наварро (81') Атлетик: Унай Симон, Хесус Аресо (Андони Горосабель, 83'), Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 78'), Микель Хаурегисар, Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Роберт Наварро, 67'), Нико Уильямс (Alejandro Rego Mora, 83'), Мароан Саннади (Горка Гурусета, 67') Севилья: Эрьян Нюланд, Хосе Анхель Кармона, Кике Салас, Андрес Кастрин (Аднан Янузай, 71'), Хуанлу Санчес, Станис Идумбо-Музамбо (Чидера Эджук, 46'), Джибриль Соу (Исаак Ромеро, 87'), Доди Лукебакио, Люсьен Агум, Неманья Гудель (Маркан, 82'), Акор Адамс Предупреждения: Андрес Кастрин (6'), Люсьен Агум (37')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре «Атлетик» 25 августа сыграет с «Райо Вальекано», а «Севилья» сразится с «Хетафе».

    Читайте также

  • «Пари НН» готов завоевать первые три очка в сезоне?
  • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Урал» справится с «Торпедо»
  • «Торпедо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
