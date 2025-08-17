ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 23:52
    • Синнер стал первым финалистом «тысячника» в Цинциннати
  • 23:25
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
    «Валенсия» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью, а «Алавес» обыграл «Леванте»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Алавес Леванте Валенсия Реал Сосьедад
    Завершились два матча 1-го тура испанской Примеры.

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»
    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»

    В одной из встреч «Валенсия» сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (1:1).

    В составе хозяев гол забил Диего Лопес на 57-й минуте, а у «Реал Сосьедада» отличился Такефуса Кубо на 60-й минуте.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Валенсия — Реал Сосьедад 1:1
    Голы: 1:0 Диего Лопес (57'), 1:1 Такэфуса Кубо (60') Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес, Димитри Фулкье, Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде, 80'), Пепелу (Батист Сантамария, 80'), Даниэль Раба (Арно Данжума, 68'), Луис Риоха, Хави Герра (Филип Угринич, 87'), Уго Дуро (Андре Алмейда, 68') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос (Серхио Гомес, 81'), Дуйе Чалета-Цар (Ариц Элустондо, 68'), Хон Арамбуру, Брайс Мендес (Орри Оускарссон, 68'), Микель Оярсабаль, Беньят Туррьентес (Урко Гонсалес, 80'), Пабло Марин, Такэфуса Кубо (Гонсалу Гуэдеш, 81'), Игор Субельдия, Андер Барренечеа Предупреждения: Хосе Луис Гайя (27'), Беньят Туррьентес (45 + 3'), Айэн Муньос (67'), Айэн Муньос (67')

    В следующем туре Примеры «Валенсия» сыграет против «Осасуны» 24-го августа, а «Реал Сосьедад» — против «Эспаньола» в тот же день.

    В параллельном матче «Алавес» обыграл «Леванте» (2:1).

    У хозяев отличились Антонио Мартинес на 36-й минуте и Науэль Тенаглия на 90+2-й минуте.

    В составе «Леванте» единственный гол забил Йереми Тольян на 68-й минуте.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Алавес — Леванте 2:1
    Голы: 1:0 Тони Мартинес (36'), 1:1 Йереми Тольян (68'), 2:1 Факундо Теналья (90 + 2') Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Гарсес, Факундо Теналья, Виктор Парада (Юссеф Энрикес, 90'), Антонио Бланко, Пабло Ибаньес (Мариано Диас, 77'), Хон Гуриди (Абде Реббах, 78'), Карлос Аленья (Андер Гевара, 90'), Карлос Висенте (Calebe, 86'), Тони Мартинес Леванте: Пабло Куньят Кампос, Пабло Мартинес (Матиас Морено, 85'), Мануэль Санчес (Диего Пампин, 79'), Адриан Де Ла Фуэнте, Йереми Тольян, Ориоль Рей, Унай Эльхесабаль, Иван Ромеро (Серхио Лосано, 79'), Brugue, Victor Garcia, Jorge Cabello Предупреждение: Мануэль Санчес (9')

    В следующем матче «Алавес» сыграют против «Бетиса» 22-го августа, а «Леванте» встретится с «Барселоной» 23-го числа.

    Рекомендуем букмекеров
    Все букмекеры
