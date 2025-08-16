«Вильярреал» разобрался с «Овьедо» на старте Примеры

«Вильярреал» Фото: globallookpress.com
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Этта Эйонг и Папу Гуйе.
Футбол. Испания. Ла Лига
Вильярреал — Овьедо 2:0
Голы: 1:0 Карл Этта Эйонг (29'), 2:0 Пап Гуй (36') Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо, Хуан Фойт (Альберто Молейро, 69'), Рафа Марин, Серхи Кардона, Сантьяго Комесанья (Томас Парти, 82'), Пап Гуй (Даниэль Парехо, 70'), Николя Пепе (Альфонсо Педраса, 82'), Ереми Пино, Херар Морено (Тажон Бушанан, 47'), Карл Этта Эйонг Овьедо: Аарон Эскандель, Рахим Альхассан (Санти Касорла, 85'), Дани Кальво, Оиер Луэнго, Начо Видаль, Лука Илич (Borja Sanchez, 77'), Альберто Рейна, Кваси Сибо, Хосе Рондон (Federico Vinas, 63'), Ильяс Чайра (Omar Falah, 77'), Хессем Хассан (Marcos Esteban Fernandez, 46') Предупреждения: Луис Жуниор (13'), Альберто Рейна (18'), Альберто Рейна (28'), Veljko Paunovic (69')
Во втором туре «Вильярреал» 24 августа примет «Жирону», а «Овьедо» в этот же день на своем поле сыграет с «Реалом».