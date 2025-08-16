«Уфа» и «Родина» не выявили победителя в матче Первой лиги

и московскаязавершили матч 5-го тура Первой лиги вничью 0:0 на поле уфимской команды.

Футбол. Россия. Первая лига Уфа — Родина 0:0 Уфа: Александр Беленов, Александр Теняев, Зелимхан Юсупов, Troyanov K., Евгений Шляков, Никита Мацхарашвили (Mrzljak F., 69'), Алан Хабалов, Шамиль Исаев (Расул Гыстаров, 87'), Мигран Агеян (Mayorov E., 87'), Данил Ахатов (Minatulaev O., 73'), Karpuk I. (Уильямс Чимези, 46') Родина: Александр Максименко (Иван Тимошенко, 64'), Сергей Волков, Лео Гогличидз, Артём Мещанинов, Митя Крижан, Станислав Бессмертный, Gueye P. (Abdusalamov M., 73'), Руслан Фищенко, Кирилл Ушатов (Андрей Егорычев, 79'), Астемир Гордюшенко (Артем Концевой, 63'), Йорди Рейна (Аршак Корян, 80')

Под руководством наставника Омари Тетрадзе «Уфа» набрала пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Родина» под руководством нового тренера Орана Жельковича с тремя очками расположилась на 13-й позиции.

В следующем туре, который пройдет 23 августа, «Уфа» сыграет гостевой матч с челнинским «КАМАЗом», а «Родина» отправится в гости к ярославскому «Шиннику».