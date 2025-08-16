Тренер «Спартака»: Мы заслуживали лучшего результата в матче с «Зенитом»

Тренерподвел итог матча против(2:2).

Ненад Сакич Фото: LiveSport

«Не повезло в эпизоде с пенальти. Такой период сейчас, когда всё идёт против нас. Надеюсь, это скоро закончится.

Угальде сыграл сегодня прекрасно, как и все ребята. Мы показали настоящий Спартак, который был в прошлом сезоне. Можем только поблагодарить игроков.

В большинстве играли хуже? Было пятиминутное затмение, когда мы позволили сопернику забить. В футболе бывает всякое, никогда заранее нельзя сказать, что произойдёт. Соболев, правша, сегодня вы видели, как ударил и забил.

Пенальти? Барко — наш штатный пенальтист, он много забивал с пенальти. Возможно, сегодня был такой вечер, что кто бы ни подошёл к мячу, не смог бы его забить. Бывает и такое в футболе.

Мы заслуживали лучшего результата в этой встрече. Победа — результат, который мы ждали сегодня от игроков, ради которого мы работали. Сейчас мы должны оставаться единым целым и идти дальше, продолжать работать», — передает слова Сакича корреспондент LiveSport.

«Спартак» и «Зенит» остались на 11-й и 8-й позициях с 5 и 6 очками соответственно.