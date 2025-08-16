ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 23:52
    • Синнер стал первым финалистом «тысячника» в Цинциннати
  • 23:25
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
    «Ницца» проиграла на своем поле «Тулузе»

    «Ницца» — «Тулуза»: счет матча 0:1, обзор голов

    Лига 1
    «Ницца» проиграла «Тулузе» на своем поле в матче 1-го тура Лиги 1 — 0:1.

    Янн Гбоу
    Янн Гбоу

    Единственный гол в матче забил Джибриль Сидибе с передачи Янна Гбоу на 90-й минуте встречи.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Тулуза 0:1
    Гол: 0:1 Джибриль Сидибе (89') Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Kojo Peprah Oppong (Билал Браими, 90'), Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Том Луше (Салис Абдул-Самед, 76'), Хишем Будауи, Бадредин Буанани (Софьян Диоп, 76'), Исак Янссон (Жереми Бога, 76'), Теремас Моффи (Бернар Нген, 76'), Abdulay Juma Bah Тулуза: Гийом Рест, Жейде Канво, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Джибриль Сидибе, Янн Гбоу, Марио Сауэр (Alexis Vossah, 68'), Арон Дённум, Франк Магри (Santiago Hidalgo, 76'), Ноа Эджума (Уоррен Каманзи, 68'), Dayann Methalie (Расмус Николайсен, 82') Предупреждения: Жейде Канво (46'), Dayann Methalie (51'), Марио Сауэр (65'), Бернар Нген (78'), Хишем Будауи (90 + 4')

    «Тулуза» набрала три очка и делит 2-4 места в турнирной таблице, а «Ницца» на текущий момент находится на 15-м месте Лиги 1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В следующем туре «Ницца» на своем поле примет «Осер» 23 августа, «Тулуза» дома сыграет против «Бреста» на следующий день.

