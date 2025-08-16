2-й таймШтутгарт — БаварияОнлайн
    «Монако» обыграл «Гавр» в матче Лиги 1

    «Монако» — «Гавр»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Гавр
    «Монако» одержал победу над «Гавром» (3:1) в матче 1-го тура французской Лиги 1.

    «Монако» — «Гавр»
    «Монако» — «Гавр»

    На 32-й минуте защитник «Гавра» Готье Льорис забил гол в свои ворота.

    У «Монако» также отличились Ламин Камара на 61-й минуте и Магнес Аклиуш на 75-й минуте.

    Единственный гол у «Гавра» забил Рассул Ндиайе на 67-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Гавр 3:1
    Голы: 1:0 Готье Льорис (автогол) (32'), 2:0 Ламин Камара (61'), 2:1 Рассул Ндиайе (67'), 3:1 Магнес Аклиуше (75') Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе (Вандерсон, 63'), Эрик Дайер, Кристиан Мависса, Каю Энрике, Денис Закария, Магнес Аклиуше, Александр Головин (Aladji Bamba, 89'), Ламин Камара (Элисс Бен-Сегир, 63'), Такуми Минамино (Джордж Иленихена, 81'), Мика Биерет (Парис Бруннер, 81') Гавр: Мори Дио, Этьен Юте-Кинкуэ (Феликс Мамбимби, 79'), Готье Льорис, Аруна Санганте (Годсон Кьереме, 78'), Ясин Кехта, Рассул Ндиайе (Daren Nbenbege Mosengo, 79'), Юнес Намли (Фоде Дукуре, 59'), Исса Сумаре, Simon Ebonog (Алли Саматта, 58'), Yanis Zouaoui, Ayumu Seko Предупреждение: Готье Льорис (89')

    В следующем матче Лиги 1 «Монако» сыграет против «Лилля» 24-го августа, а «Гавр» встретится с «Лансом» в тот же день.

