В матче первого тура чемпионата Франциипримет. Поединке состоится 16 августа на стадионе «Луи II». Начало в 20:00 мск.

После продуктивного сезона «Монако» сыграет в Лиге чемпионов. «Монегаски» заняли третье место, набрав 61 очко за 38 туров.

«Гавр» боролся за выживание. Клуб сумел избежать не только зоны вылета, но и стыковых матчей. Так что у гостей теперь есть второй шанс.

В прошлом сезоне команды провели два поединка. В одном победил «Монако» 3:1, в другом была ничья 1:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Монако» уверенный фаворит букмекеров с коэффициентом 1.24. На победу «Гавра» они предлагают поставить за 12.0.

На LiveSport можно найти прогноз, в котором эксперты предложили ставки на поединок.

Искусственный интеллект предлагает ставить на победу «Монако» со счетом 1:0.

Трансляция матча

