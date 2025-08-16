После продуктивного сезона «Монако» сыграет в Лиге чемпионов. «Монегаски» заняли третье место, набрав 61 очко за 38 туров.
«Гавр» боролся за выживание. Клуб сумел избежать не только зоны вылета, но и стыковых матчей. Так что у гостей теперь есть второй шанс.
В прошлом сезоне команды провели два поединка. В одном победил «Монако» 3:1, в другом была ничья 1:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Монако» уверенный фаворит букмекеров с коэффициентом 1.24. На победу «Гавра» они предлагают поставить за 12.0.
- На LiveSport можно найти прогноз, в котором эксперты предложили ставки на поединок.
- Искусственный интеллект предлагает ставить на победу «Монако» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Гавр» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.