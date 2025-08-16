«Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
В составе «горожан» дублем отметился нападающий Эрлинг Холанн, который отличился на 34-й и 61-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Тейани Рейндерс на 37-й минуте и Райан Шерки на 81-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вулверхэмптон — Манчестер Сити 0:4
Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (34'), 0:2 Тейьяни Рейндерс (37'), 0:3 Эрлинг Холанд (61'), 0:4 Райан Шерки (81') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш, Ки-Яна Хувер (Родригу Гомеш, 73'), Давид Мёллер Вольфе (Уго Буэно, 72'), Жуан Гомес, Андре (Fer Lopez, 72'), Жанрикне Беллегард (Джон Арьяс, 73'), Маршал Манетси, Йёрген Странн Ларсен (Хван Хи Чан, 82') Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Райан Айт Нури, Рубен Диаш, Джон Стоунс (Абдукодир Хусанов, 82'), Рико Льюис (Матеус Нунес, 66'), Бернарду Силва (Nico O'Reilly, 66'), Тейьяни Рейндерс, Эрлинг Холанд (Райан Шерки, 73'), Жереми Доку (Омар Мармуш, 66'), Оскар Бобб, Николас Гонсалес Предупреждения: Тейьяни Рейндерс (54'), Мэтт Доэрти (67'), Nico O'Reilly (82')
В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» 23-го августа, а «Вулверхэмптон» в тот же день сыграет против «Борнмута».