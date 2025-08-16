2-й таймШтутгарт — БаварияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ник Вольтемаде«Штутгарт» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
  • 20:30
    • Александр Тукманов: Кононов был немного психологически надломлен ситуацией в «Торпедо»
  • 20:14
    • Тренер «Спартака»: Мы заслуживали лучшего результата в матче с «Зенитом»
    Все новости спорта

    «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Вулверхэмптон
    «Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (4:0) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    В составе «горожан» дублем отметился нападающий Эрлинг Холанн, который отличился на 34-й и 61-й минутах встречи.

    Еще по голу записали на свой счет Тейани Рейндерс на 37-й минуте и Райан Шерки на 81-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Манчестер Сити 0:4
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (34'), 0:2 Тейьяни Рейндерс (37'), 0:3 Эрлинг Холанд (61'), 0:4 Райан Шерки (81') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш, Ки-Яна Хувер (Родригу Гомеш, 73'), Давид Мёллер Вольфе (Уго Буэно, 72'), Жуан Гомес, Андре (Fer Lopez, 72'), Жанрикне Беллегард (Джон Арьяс, 73'), Маршал Манетси, Йёрген Странн Ларсен (Хван Хи Чан, 82') Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Райан Айт Нури, Рубен Диаш, Джон Стоунс (Абдукодир Хусанов, 82'), Рико Льюис (Матеус Нунес, 66'), Бернарду Силва (Nico O'Reilly, 66'), Тейьяни Рейндерс, Эрлинг Холанд (Райан Шерки, 73'), Жереми Доку (Омар Мармуш, 66'), Оскар Бобб, Николас Гонсалес Предупреждения: Тейьяни Рейндерс (54'), Мэтт Доэрти (67'), Nico O'Reilly (82')

    В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» 23-го августа, а «Вулверхэмптон» в тот же день сыграет против «Борнмута».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» начнут сезон с ничьей?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Московское дерби без победителя?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • У «Краснодара» не будет проблем с «Сочи»?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Завтра в 22:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Нэшвилл
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры