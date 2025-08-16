Литвинов высказался о пропущенных голах «Спартака» в матче РПЛ против «Зенита»

Руслан Литвинов Фото: globallookpress.com
«Во втором пропущенном мяче от "Зенита" была наша ошибка. Сашка хорошо исполнил, но вокруг него стояло четыре человека. Мы допустили ошибку и дали пробить.
Все голы, которые мы пропускаем, особенно в последних матчах — что-то из невезучих моментов. В футболе так и получается», — передаёт слова Литвинова Чемпионат.
После этого матча «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке РПЛ «красно-белые» сыграют против «Рубина» 23-го августа.