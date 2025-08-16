1-й таймАхмат — Крылья СоветовОнлайн
    «Ахмат» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
  20:30
    Гол Микаутадзе принес победу «Лиону» над «Лансом»

    «Ланс» — «Лион»: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ланс Лион
    «Лион» в гостевом поединке 1-го тура Лиги 1 оказался сильнее «Ланса» — 1:0.

    Жорж Микаутадзе
    Жорж Микаутадзе

    Единственный гол в матче забил грузинской форвард «ткачей» Жорж Микаутадзе на 45+1-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Лион 0:1
    Гол: 0:1 Жорж Микаутадзе (45 + 1') Ланс: Робин Риссер, Самсон Байду, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Рубен Агилар (Сауд Абдул Хамид, 86'), Дейер Мачадо (Anthony Bermont, 76'), Адриен Томассон, Анди Диуф, Морган Гилавоги, Уэсли Саид (Флорьян Сотока, 86'), Rayan Fofana (Флорьян Товен, 57') Лион: Реми Дескамп, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Саэль Кумбеди (Khalis Merah, 66'), Корентин Толиссо, Тайлер Мортон, Таннер Тессманн, Малик Мартен Фофана (Павел Шульц, 90'), Жорж Микаутадзе (Адам Карабец, 90') Предупреждения: Самсон Байду (34'), Маланг Сарр (42'), Саэль Кумбеди (56'), Абнер Винисиус (61'), Адам Карабец (90 + 4')

    «Лион» вместе с «Ренном» делит на данный момент 1-е место, а «Ланс» вместе с «Марселем» занимают пока что последние места в турнирной таблице.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    В следующем туре «Лион» примет на своем поле «Метц» 23 августа , а «Ланс» сыграет на следующий день в гостях против «Гавра».

