Гвардиола: Первый тайм был хорошим, второй — нет

Главный тренервысказался о победе в матче с(4:0).

«Первый тайм был хорошим, второй — нет. Это обычное дело в этой части сезона, но соперники были лучше во 2-м тайме.

У нас была короткая подготовка. Нам всегда тяжело играть здесь, два года назад мы проиграли, а в прошлом сезоне Джон Стоунз забил гол в концовке. Нам всегда здесь тяжело, поэтому мы особенно рады результату.

У нас есть Аканджи, Аке и Гюндоган — игроки, которые создали это наследие, но, конечно, мы внесли изменения после прошлого сезона, когда было много травм и проблем.

В этом сезоне в плане свежей энергии все очень похоже на ситуацию, которая была, когда я только пришел. Тогда у нас было много игроков — Кайл Уокер, Лерой Сане, Бернарду Силва — они выдающиеся игроки, но теперь клубу нужно обновить состав на следующие годы и быть стабильным», — цитирует Гвардиолу BBC.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» 23-го августа, а «Вулверхэмптон» в тот же день сыграет против «Борнмута».