Галактионов: С таким сопротивлением соперника, ничья на выезде — нормальный результат

Главный тренерпрокомментировал ничью своей команды в матче против(1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Если бы соперник забил второй мяч, когда был момент, то было бы сложнее. Тот напор и та направленность во втором тайме воплотились в гол. Остроты, конечно, не хватало, с точки зрения конкретики в моментах. С учетом того, что нам пришлось столкнуться с таким сопротивлением соперника, с таким количеством единоборств, то ничья на выезде — нормальный результат. Есть положительный результат, команда проявила характер, сплоченность, не опустила руки и продолжала нагнетать», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» продолжает лидировать в РПЛ с 13 очками в активе.