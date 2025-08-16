«Ференцварош» — «Карабах». Онлайн, прямая трансляция

1-й таймРейнджерс — БрюггеОнлайн
    Во вторник, 19 августа, состоится матч квалификаионного раунда Лиги Чемпионов, в котором «Ференцварош» примет «Карабах». Начало игры — в 22:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

    Ход матча

    6' Джафар Гулиев наносит удар по воротоам, заблокировал защитник удар и мч уходит на угловой. Вратарь в последний момент решил оставить мяч в игре но не успел.

    3' Перехват на половине поля гостей и передача на опытного нападающего Варгу, но успел защитник доработать и отвести опасность от своих ворот. Вратарь выносит мяч из своей штрафной.

    2' Ещё один опасный момент у ворот хозяев. Активно начинают гости и не дают активно начать хозяевам. Передача с фланга перед штрафной на высокого Ахундзаде, но пробил выше ворот.

    1' Первый опасный момент у ворот хозяев. Кади получил мяч после того как в аут вышел мяч, и пробил с дистанции 18 метров примерно. Дибус мяч отбил перед собой, но активно Ахундзаде бежал на добивание, мяч подобрал и от ноги отскочил в аут.

    1' Мяч сразу уходит в аут.

    1' Гимн Лиги Чемпионов прозвучал, начинаем первый матч стыков! Хозяева начинают с центра поля.

    Перед матчем

    21:59 Команды уже на поле, всё готово к началау матча.

    21:58 Встреча пройдёт в Будапеште на «Групама Арена» вместимость стадиона — 23700 зрителей.

    21:50 Вашему вниманию представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Жоау Пиньейру; Ассистенты рефери — Бруну Алвеш Жезуш, Лусиану Майя; Резервный рефери — Клаудиу Перейра.

    Стартовые составы

    «Ференцварош»: Дибус; Гартенманн, Рамакерс, Салаи; Макреци, Тот, Этвеш, Каниховски. О'Дауда; Жозеф, Варга.

    «Карабах»: Кохальски; Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Силва; Янкович, Бикальо, Кади; Зубир, Ахун Дзаде, Леандру Андраде.

    «Ференцварош»

    Венгерский клуб является рекордсменом лиги по количеству завоёванных трофеев — 36 раз клуб становился чемпионом страны и 24 раза обладателем кубка. Подопечные легенды «Манчестер Юнайтед» Роби Кина проиграли в прошлом сезоне в финале кубка страны так же как и клуб из Азербайджана. При этом у команды есть преимущество в сыгранности перед соперником. В чемпионате команда сыграла 4 встречи где дважды одержали победу, один раз сыграли вничью и проиграли «Академии Пушкаша» — 1:2.

    В квалификационном раунде ЛЧ команда смотрится отлично, но в отличие от сегодняшнего соперника провела 4 неоднозначных матча. Сначала, очень сложный провели венгры, обыграли армянский НОА — 2:1 и 4:3. Красную карточку получил в первом матче Ибрагим Сиссе на 82 минуте матче. «Лудогорец» из Болгарии стал вторым соперником. Первый матч закончился безголевой ничьей, когда вторая встреча была под контролем «Ференцвароша» — со счётом 3:0 завершился матч.

    «Карабах»

    Команда пока что не начала чемпионата, что является преимуществом для венгров. Команда должна была сыграть первый тур с «Сабахом» но матч перенесли, из-за выступления клуба в ЛЧ. Подопечные Гурбана Гурбанова во втором и третьем квалификационном раунде одолела клуб из Дублина Шелбурн — 3:0 и 1:0. Также под раздачу попал клуб из Северной Македонии Шкендия — 1:0 и 5:1.

    Также стоит выделить удивительную карьеру главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова. Под его руководством клуб становился 11 раз чемпионом лиги и 6 раз обладателем кубка страны с 2008 года. Одним из главных игроков является фрнацузский игрок Абдела Зубир, за 4 матча в квалификации ЛЧ, на его счету 3 голевые передачи. По два гола на своём счету имеют нападающий Нариман Ахундзаде и полузащитник Леандро Андраде.

    Личные встречи

    Команды встречались дважды в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, не так давно в 22 году. Сейчас команды встретятся в шаге от выхода в групповой этап. В прошлой квалификации верх одержал клуб из Азербайджана. Первый матч закончился ничьей— 1:1. Во втором команды активнее атаковали и заработали 8 жёлтых карточек, две были показаны в дополнительное время второго тайма, матч закончился со счётом — 3:1 в пользу «Карабаха».

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90

