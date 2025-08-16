Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

одержал победу над(3:1) в матче 5-го тура РПЛ.

У грозненской команды дублем отметился Эгаш Касинтура, который забил голы на 5-й и 79-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Мохамед Конате на 51-й минуте с пенальти.

У «Крыльев Советов» единственный гол забил Владимир Игнатенко на 85-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Крылья Советов 3:1 Голы: 1:0 Эгаш Касинтура (5'), 2:0 Мохамед Конате (пенальти) (51'), 3:0 Эгаш Касинтура (79'), 3:1 Владимир Игнатенко (85') Ахмат: Гиорги Шелия, Надер Гандри, Мирослав Богосавац, Максим Сидоров, Исмаэл, Максим Самородов (Абакар Гаджиев, 88'), Лечи Садулаев, Эгаш Касинтура (Турпал Ибишев, '), Мохамед Конате (Георгий Мелкадзе, 65'), Ndong O., Keliano M. Крылья Советов: Сергей Песьяков, Доминик Ороз, Александр Солдатенков, Иван Лепский, Фернандо Костанца, Кирилл Печенин (Galdames T., 70'), Алексей Сутормин (Николай Рассказов, 46'), Михайло Баньяц, Ильзат Ахметов (Владимир Игнатенко, 83'), Вадим Раков (Химми Марин, 83'), Амар Рахманович (Иван Олейников, 60')

После этого матча «Ахмат» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 5-й позиции (8).