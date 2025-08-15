ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Онопко: В «Ростове» остался костяк с прошлого года

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов
    Знаменитый в прошлом защитник «Спартака» и сборной России, а ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко считает, что в команде есть сейчас костяк футболистов, который должен сплотить команду и улучшить результаты в ближайшее время.

    Виктор Онопко
    Виктор Онопко

    «Когда команда пропускает столько мячей, да еще дома, то сразу же во всем начинают винить оборону. Мы до встречи с "Крылышками" в трех матчах четыре гола пропустили, а здесь столько же — в одном.

    И все-таки не соглашусь, что это вина только защитников. В таких случаях можно и нужно спросить еще и с тех, кто неоправданно терял мячи у своей штрафной, не успевал накрывать своего оппонента или вовремя не подстраховывал партнера. Комплекс всех этих ошибок обычно и приводит к пропущенным голам.

  • Раков разнёс «Ростов»: «Крылья Советов» устроили разгром на выезде
  • В РПЛ зажигается новая звезда
  • 03/08/2025

    • Не в оправдание скажу, что с "Крыльями" не смогли сыграть Чистяков и Умар Сако, с которыми оборонительная линия чувствовала бы себя надежнее. Да и таких лидеров, как Глебов с Осипенко, в ней уже нет — время всегда что-то меняет. Причем иногда не в лучшую сторону. Значит, надо не раскисать, искать выход и идти дальше.

    В "Ростове" сейчас есть костяк, вокруг которого может и должна сплотиться команда. Это Голенков, Кучаев, Вахания, Байрамян — они способны повести за собой. И часто такие ситуации, в которой оказались мы, закаляют команду, делают ее крепче, сильнее», — сказал Онопко в интервью «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После четырех туров у «Ростова» пока только 3 очка и 13-е место в таблице РПЛ. В пятом туре команда отправится в гости к казанскому «Рубину».

