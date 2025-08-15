ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • 18:32
    • Кононов ушел с поста главного тренера «Торпедо»
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    • Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 19:56
    • Калинская не смогла обыграть Свентек в 1/4 финала турнира в Цинциннати
  • 17:19
    • Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед»
    «Ливерпуль» — «Борнмут»: смотреть онлайн в прямом эфире

    15 августа стартует новый сезон АПЛ. Первый тур будут открывать «Ливерпуль» и «Борнмут», очный матч которых начнется в 22:00 мск.

    «Ливерпуль» подошел к матчу в статусе чемпиона. При этом настроение ему уже успел подпортить «Кристал Пэлас», который отобрал у него Суперкубок Англии.

    Играть на «Энфилд Роуд» всегда сложно. Так что у «Борнмута» будет тяжелый старт сезона. «Ливерпуль» не проигрывает здесь уже очень давно. Посмотрим, продлит ли команда Арне Слота свою серию.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.30 на победу «Ливерпуля» и 9.00 на победу «Борнмута».

    • Эксперты также предрекают «Ливерпулю» уверенный старт сезона в АПЛ.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится крупной победой «Ливерпуля» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

