15 августа стартует новый сезон АПЛ. Первый тур будут открывать, очный матч которых начнется в 22:00 мск.

«Ливерпуль» подошел к матчу в статусе чемпиона. При этом настроение ему уже успел подпортить «Кристал Пэлас», который отобрал у него Суперкубок Англии.

Играть на «Энфилд Роуд» всегда сложно. Так что у «Борнмута» будет тяжелый старт сезона. «Ливерпуль» не проигрывает здесь уже очень давно. Посмотрим, продлит ли команда Арне Слота свою серию.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.30 на победу «Ливерпуля» и 9.00 на победу «Борнмута».

Эксперты также предрекают «Ливерпулю» уверенный старт сезона в АПЛ.

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится крупной победой «Ливерпуля» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.