«Ливерпуль» подошел к матчу в статусе чемпиона. При этом настроение ему уже успел подпортить «Кристал Пэлас», который отобрал у него Суперкубок Англии.
Играть на «Энфилд Роуд» всегда сложно. Так что у «Борнмута» будет тяжелый старт сезона. «Ливерпуль» не проигрывает здесь уже очень давно. Посмотрим, продлит ли команда Арне Слота свою серию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.30 на победу «Ливерпуля» и 9.00 на победу «Борнмута».
- Эксперты также предрекают «Ливерпулю» уверенный старт сезона в АПЛ.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится крупной победой «Ливерпуля» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.
