    Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна«Арарат» — «Спарта Прага». Онлайн, прямая трансляция Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года Томас МюллерНе только Майами. Как клубы MLS заманивают звезд в небольшие города
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
  • 15:52
    • «Зенит» и «Сьон» вновь проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
  • 13:49
    • «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»
  • 13:35
    • УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг перед стартом нового сезона
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
  • 10:27
    • Кордоба высказался о возможном уходе из «Краснодара»
    Одна из команд не сможет забить?

    Ливерпуль — Борнмут: прогноз на футбол и ставка за 2.11

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Борнмут»
    Арне Слот
    15 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Борнмут». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Августа 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: В минувшем сезоне команда Арне Слота выиграла АПЛ. Теперь «Ливерпуль» постарается защитить чемпионский титул, но это будет сделать очень непросто.

    Последние матчи: Красные начали новый сезон игрой на «Уэмбли» против «Кристал Пэлас». Однако завоевать трофей не удалось.

    Ливерпуль — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Основное время матча закончилось вничью 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки «Кристал Пэлас», забрав у красных трофей.

    Перед стартом нового чемпионата «Ливерпуль» провел на домашнем стадионе два товарищеских поединка с «Атлетиком» из Бильбао, сыграв разными составами: резервисты выиграли 4:0, а основа — 3:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Летом «Ливерпуль» активно работал на трансферном рынке, продав и купив ряд ключевых футболистов. В Суперкубке в стартовом составе дебютировали сразу четыре новичка — защитники Джереми Фримпонг и Милош Керкез, атакующий хавбек Флориан Вирц и нападающий Уго Экитике. Показательно, что оба гола «Ливерпуля» оформили именно новобранцы — Экитике и Фримпонг. Работа на рынке ещё не завершена: клуб стремится заполучить защитника Марка Гэи из «Кристал Пэлас» и форварда Александера Исака из «Ньюкасла».

    Единственный серьёзный минус — дисквалификация опорного полузащитника Райана Гравенберха. Футболист пропустит матч с «Борнмутом».

    «Борнмут»

    Турнирное положение: Под началом наставника Андони Ираолы «Борнмут» в прошлом чемпионате установил клубные рекорды по количеству голов, побед и набранных очков в элите английского футбола, заняв девятое место.

  • Урок от Моуринью: «Фенербахче» выбил «Фейеноорд» из гонки за Лигу Чемпионов
  • Робин ван Перси отправлен делать домашнее задание
  • Вчера

    • Последние матчи: Летом команда провела серию контрольных матчей. «Борнмут» победил «Эвертон» (3:0), но уступил «Манчестер Юнайтед» (1:4) и «Вест Хэму» (0:2). Последней проверкой перед стартом стала нулевая ничья с «Реалом Сосьедад».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В межсезонье клуб расстался с тремя ключевыми защитниками: Милош Керкез перебрался в «Ливерпуль», Дин Хейсен — в «Реал» (Мадрид), а Илья Забарный — в «ПСЖ». Полноценную замену нашли лишь Керкезу — из «Ренна» пришёл Адриен Трюффер. На вратарской позиции произошла ротация: ушедшего в «Арсенал» Кепу Аррисабалагу сменил Джордже Петрович из «Страсбурга».

    К первому туру не успели восстановиться полузащитники Райан Кристи и Льюис Кук, а также под вопросом участие Джастина Клюйверта и Луиса Синистерры, пропустивших почти всю подготовку.

    С 2017 года «Борнмут» встречался с мерсисайдцами 13 раз. Клуб одержал лишь одну победу (в 2023 году) и проиграл остальные 12 матчей.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» выиграл у «Борнмута» шесть последних домашних матчей

    • Красные в прошлом сезоне выиграли чемпионат Англии

    • «Борнмут» занял 9-е место в чемпионате Англии-2024/25

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.05, а победа оппонента — в 8.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 2.95.

    Прогноз: «Ливерпуль» мог начать новый сезон с трофея, но этого не произошло. Команда проиграла «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии. Скорее всего, в предстоящей встрече красным удастся реабилитироваться.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.91.

    Прогноз: «Борнмут» на старте сезона далек от оптимальной формы. В последние годы очные матчи с «Ливерпулем» почти всегда заканчиваются для «вишен» поражениями. Скорее всего, одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

    Ставка: обе не забьют за 2.11

