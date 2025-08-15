«Рапид» и «Университатя» прошли в финал квалификации ЛК, «Хайдук» вылетел

«Спартак» Трнава покинул Лигу конференций Фото: globallookpress.com
Словацкий «Спартак» из Трнавы смог победить румынскую «Университатю Крайову» со счетом 4:3, но по сумме двух встреч уступил 4:6 и покинул турнир. Команда из Румынии же далее сыграет против турецкого «Истанбул Башакшехир».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Спартак Трнава — КСУ 4:3
Голы: 0:1 Stefan Baiaram (32'), 1:1 Милош Кратохвил (36'), 2:1 Patrick Nwadike (63'), 3:1 Филип Азанго (68'), 4:1 Timotej Kudlicka (80'), 4:2 Тудор Бэлуцэ (101'), 4:3 (117') Спартак Трнава: Кристиан Коштрна (Эрик Даниэль, 114'), Либор Голик, Милош Кратохвил (Гиорги Моистсрапишвили, 61'), Роман Прохазка (Эрик Сабо, 106'), Мартин Микович, Стефан Шкрбо (Седрик Бадоло, 61'), Филип Азанго (Hillary Gong, 106'), Михал Дюриш (Timotej Kudlicka, 61'), Ziga Frelih, Patrick Nwadike, Patrick Karhan КСУ: Павел Исенко, Флорин Стефан (Nikola Stevanovic, 84'), Teles (Анзор Меквабишвили, 71'), Владимир Скречу, Александр Романчук, Александру Чикылдэу (Василе Могос, 72'), Тудор Бэлуцэ (Александру Крецу, 119'), Ассад Аль-Хамлави (Steven Nsimba, 72'), Stefan Baiaram (Lyes Houri, 106'), Carlos Mora, Juraj Badelj
В еще одной игре албанское «Динамо» из Тираны в овертайме дожало хорватский «Хайдук» со счетом 3:1 и пробилось в финальную стадию квалификации, где сыграет против польской «Ягеллонии».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
FC Dinamo City — Хайдук 3:1
Голы: 1:0 Baton Zabergja (14'), 1:1 (99'), 2:1 (109'), 3:1 (111') FC Dinamo City: Насер Алийи, Aldo Teqja, Jorgo Meksi (Bright Aniekan James, 119'), Bruno Dita, Lorran (Faton Neziri, 40'), Tiago Nani (Bekim Maliqi, 114'), Karamba Gassama (Eridon Qardaku, 70'), Klevi Qefalija (Hekuran Berisha, 70'), Dejvi Bregu, Baton Zabergja, Lorenco Vila (Ледио Бехья, 70') Хайдук: Ивица Ивушич, Звонимир Шарлия, Филип Кровинович, Марко Ливайя (Rokas Pukstas, 115'), Абдулия Саньянг, Roko Brajkovic (Bruno Durdov, 46'), Adrion Pajaziti (Нико Сигур, 91'), Anthony Kalik (Яссин Бенрау, 59'), Simun Hrgovic (Анте Ребич, 91'), Branimir Mlacic, Фран Карачич
И, наконец, шотландский «Данди Юнайтед» и австрийский «Рапид» и вторую игру завершили со счетом 2:2. Судьбу противостояния решала серия пенальти, где удачливее оказались футболисты «Рапида». В решающей стадии квалификации они сыграют против венгерского «Дьера».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Данди Юнайтед — Рапид Вена 2:2
Голы: 1:0 Макс Уоттерс (25'), 2:0 Макс Уоттерс (пенальти) (42'), 2:1 Жанис Антист (63'), 2:2 Еркан Кара (77'), 1:1 (пенальти) (77'), 1:1 (пенальти) (77'), 2:2 (пенальти) (77'), 2:2 (пенальти) (77'), 3:3 (пенальти) (77'), 3:3 (пенальти) (77'), 4:4 (пенальти) (77'), 4:4 (пенальти) (77') Данди Юнайтед: Евгений Кучеренко, Вицко Шевель, Кристиан Керестеш, Уилл Ферри, Крэйг Сиббальд, Зак Сапсфорд (Amar Fatah, 46'), Макс Уоттерс (Оуэн Стертон, 71'), Iurie Iovu (Кай Фозерингем, 90'), Bert Esselink, Ivan Dolcek (Miller Thomson, 71'), Panutche Camara (Scott Constable, 115') Рапид Вена: Никлас Хедль, Тимо Хорн (Furkan Demir, 86'), Серж Ро-Яо, Ненад Цветкович, Бендегуз Болла, Мамаду Сангаре, Аман Ромео (Николаус Вурмбранд, 66'), Маттиас Зайдль (Еркан Кара, 46'), Жанис Антист (Лукас Гргич, 110'), Dominik Weixelbraun (Андрия Радулович, 46'), Petter Nosa Dahl (Claudy Mbuyi, 106')