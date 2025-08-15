1-й таймЛиверпуль — БорнмутОнлайн
    «Ливерпуль» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция
    «Эмполи» и «Сассуоло» одержали победы в Кубке Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Сассуоло Эмполи
    Завершились два матча 1/32 финала Кубка Италии.

    «Эмполи»
    «Эмполи»

    В одной из игр «Эмполи» в серии пенальти победило «Реджану» — 1:1, по пенальти 3:0.

    В основное время на гол Седрика Гондо хозяева ответили точным ударом Рареса Илие.

    Футбол. Италия. Кубок
    Эмполи — AC Reggiana 1:1
    Голы: 0:1 Cedric Gondo (13'), 1:1 Рареш Андрей Илие (64'), 0:3 Rayan Ghrieb (59'), 1:3 Tim Civeja (67'), 3:2 Michalis Kosidis (пенальти) (62'), 4:2 Jakub Sypek (65') Эмполи: Филлип Менцель, Элайджа Акваси Кран, Калоджеро Риццуто, Флориан Пик (Маурице Мультауп, 63'), Sven Sonnenberg, Manuel Zeitz (Kasim Rabihic, 63'), Kai Brunker, Lasse Wilhelm, Tim Civeja (Rodney Elongo-Yombo, 77'), Joel Bichsel, Niko Bretschneider (Dominic Baumann, 81') AC Reggiana: Доминик Райман, Энди Хоти, Тобиас Мюллер, Херберт Бокхорн, Лубамба Мусонда (Alexander Ahl Holmstrom, 88'), Жан Югоне, Силас Гнака (Dariusz Stalmach, 61'), Мартин Каарс, Барыш Атик (Даниэль Хебер, 71'), Falko Michel (Лаурин Ульрих, 61'), Rayan Ghrieb (Ной Фил Пеш, 71')

    В еще одном матче «Сассуоло» взял верх над «Катанзаро» со счетом 1:0.

    Автором единственного забитого мяча стал Джош Дойг.

    Футбол. Италия. Кубок
    Сассуоло — Катандзаро 1:0
    Гол: 1:0 Джош Дойг (33')

    Таким образом, «Эмполи» и «Сассуоло» смогли пробиться в следующий раунд Кубка Италии.

