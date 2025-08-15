«Эмполи» и «Сассуоло» одержали победы в Кубке Италии

В одной из игр «Эмполи» в серии пенальти победило «Реджану» — 1:1, по пенальти 3:0.
В основное время на гол Седрика Гондо хозяева ответили точным ударом Рареса Илие.
Футбол. Италия. Кубок
Эмполи — AC Reggiana 1:1
В еще одном матче «Сассуоло» взял верх над «Катанзаро» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал Джош Дойг.
Сассуоло — Катандзаро 1:0
Гол: 1:0 Джош Дойг (33')
Таким образом, «Эмполи» и «Сассуоло» смогли пробиться в следующий раунд Кубка Италии.