«Ньюкасл» сделал заявление по ситуации с Исаком

Наставниквысказался по поводу скандальной ситуации с. Швед не намерен играть за «сорок».

Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист желает перейти в «Ливерпуль».

«Ситуация с Исаком не изменилась. Всё моё внимание было сосредоточено на тренировках, подготовке к „Астон Вилле“ и новых трансферах. Ситуация с Алексом уже некоторое время не меняется, так продолжается по сей день.

У меня сложились прекрасные отношения с Алексом. Нам нужно поддерживать партнерские отношения с каждым игроком. Я должен тесно сотрудничать с игроками и стараться улучшать их, обучать, а иногда и утешать. Футболисты переживают так много разных эмоций, и я всегда хочу быть рядом с ними.

Я не думаю, что Исак добился бы таких успехов, как сейчас, без нашей команды, без своих одноклубников, болельщиков и поддержки со стороны "Ньюкасла". Он признает это. Он очень умный человек и знает, что не добился бы такого успеха без всех, кто связан с "Ньюкаслом", — цитирует Хау официальный сайт "Ньюкасла".