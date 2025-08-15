1-й таймТоттенхэм — БернлиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ришарлисон«Тоттенхэм» — «Бернли». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:43
    • Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Зенитом»
  • 16:29
    • «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
    Все новости спорта

    Источник: Исак продолжает тренироваться отдельно от «Ньюкасла»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Ливерпуль
    Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак продолжает игнорировать тренировки, сообщает Daily Mail.

    Александер Исак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Исак

    По информации источника, шведский форвард тренируется дома и требует, чтобы руководство команды одобрило его переход в «Ливерпуль», который готов заплатить за Исака 120 млн фунтов стерлингов.

    Также говорится, что тренерский штаб «Ньюкасла» не хочет расставаться с Исаком из-за того, что клуб не смог подписать нападающего Беньямина Шешко, который предпочел перейти в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что руководство команды рассматривает варианты финансовых санкций к Исаку, который готов настаивать на своем и бойкотировать матчи грядущего сезона АПЛ.

    Исак выступает за «Ньюкасл» с 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 27 мячей и сделал шесть результативных передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и «Зенит» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Барселона» победит «Мальорку» на старте сезона?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Крылья Советов» огорчат дружину Черчесова?
  • «Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.33
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры