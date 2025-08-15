Источник: Исак продолжает тренироваться отдельно от «Ньюкасла»

Нападающийпродолжает игнорировать тренировки, сообщает Daily Mail.

По информации источника, шведский форвард тренируется дома и требует, чтобы руководство команды одобрило его переход в «Ливерпуль», который готов заплатить за Исака 120 млн фунтов стерлингов.

Также говорится, что тренерский штаб «Ньюкасла» не хочет расставаться с Исаком из-за того, что клуб не смог подписать нападающего Беньямина Шешко, который предпочел перейти в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что руководство команды рассматривает варианты финансовых санкций к Исаку, который готов настаивать на своем и бойкотировать матчи грядущего сезона АПЛ.

Исак выступает за «Ньюкасл» с 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 27 мячей и сделал шесть результативных передач.