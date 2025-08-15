ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • 18:32
    Кононов ушел с поста главного тренера «Торпедо»
  • 21:02
    Джованни Леони стал игроком «Ливерпуля»
  • 16:03
    «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 19:56
    Калинская не смогла обыграть Свентек в 1/4 финала турнира в Цинциннати
    «Унион» и «Магдебург» вышли во второй раунд Кубка Германии

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Унион Берлин
    Завершились два матча 1-го раунда Кубка Германии.

    «Унион» Берлин
    «Унион» Берлин

    В первом матче «Унион» разгромил «Гутерслох» из Западной региональной лиги со счетом 5:0.

    За победителей забитыми голами отметились Роберт Сков, Леопольд Кверфельд, Рани Хедира, Андрей Илич и Чон У Ен.

    Футбол. Германия. Кубок
    FC Guetersloh — Унион 0:5
    Голы: 0:1 Роберт Сков (19'), 0:2 Леопольд Кверфельд (35'), 0:3 Данило Дуки (43'), 0:4 Андрей Илич (78'), 0:5 Чон У Ён (90 + 4') FC Guetersloh: David Theodor Winke, Tim Matuschewsky, Erik Lanfer, Justus Henke (Sandro Reyes, 90'), Fynn Arkenberg (Jannik Borgmann, 90'), Bjorn Rother, Jan-Lukas Liehr (Paolo Maiella, 79'), Luis Frieling (Niklas Frese, 79'), Aleksandar Kandic (Hannes John, 46'), Julius Langfeld, Patrik Twardzik Унион: Фредерик Реннов (Яник Хаберер, 51'), Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Том Роте (Матео Раб, 85'), Кристофер Триммель, Рани Хедира, Андраш Шефер, Оливер Бёрк (Тим Скарке, 68'), Ильяс Анса (Чон У Ён, 85'), Андрей Илич, Роберт Сков (Алекс Краль, 68')

    В другой встрече «Магдебург» из 2-й Бундеслиги обыграл «Саарбрюккен» из 3-й Лиги со счетом 3:1.

    За «Магдебург» дублем отметился Райан Гриеб (45+2', 59'), еще один мяч на счету Мартейна Карса на 43-й минуте. В составе «Саарбрюккена» голом отметился Тим Цивейя на 67-й минуте поединка.

    Футбол. Германия. Кубок
    Саарбрюккен — Магдебург 1:3
    Голы: 0:1 Мартин Каарс (43'), 0:2 Rayan Ghrieb (45 + 2'), 0:3 Rayan Ghrieb (59'), 1:3 Tim Civeja (67') Саарбрюккен: Филлип Менцель, Элайджа Акваси Кран, Калоджеро Риццуто, Флориан Пик (Маурице Мультауп, 63'), Sven Sonnenberg, Manuel Zeitz (Kasim Rabihic, 63'), Kai Brunker, Lasse Wilhelm, Tim Civeja (Rodney Elongo-Yombo, 77'), Joel Bichsel, Niko Bretschneider (Dominic Baumann, 81') Магдебург: Доминик Райман, Энди Хоти, Тобиас Мюллер, Херберт Бокхорн, Лубамба Мусонда (Alexander Ahl Holmstrom, 88'), Жан Югоне, Силас Гнака (Dariusz Stalmach, 61'), Мартин Каарс, Барыш Атик (Даниэль Хебер, 71'), Falko Michel (Лаурин Ульрих, 61'), Rayan Ghrieb (Ной Фил Пеш, 71')

    «Унион» и «Магдебург» вышли в 1/16 финала кубка страны. «Гутерслох» и «Саарбрюккен» завершили свои выступления на турнире.

