«Вердер» проиграл «Арминии» и покинул Кубок Германии

Михель Княт — тренер «Арминии» Фото: globallookpress.com
На 90=3-й минуте автором единственного забитого мяча стал Айзейя Янг.
«Вердер» с 54-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Леонардо Битенкура.
Футбол. Германия. Кубок
Арминия — Вердер 1:0
Гол: 1:0 Isaiah Ahmad Young (90 + 3') Арминия: Тим Хандверкер (Felix Hagmann, 21'), Сэм Шрек, Марвин Мелем (Julian Kania, 79'), Штефано Руссо, Ноа-Джоэль Саренрен-Базее (Isaiah Ahmad Young, 46'), Жоэль Гродовски (Benjamin Boakye, 79'), Jonas Thomas Kersken, Mael Corboz, Maximilian Grosser, Leon Schneider, Christopher Lannert Вердер: Михаэль Цеттерер, Никлас Штарк, Феликс Агу, Марко Фридль, Максимилиан Вебер (Оливье Деман, 79'), Леонардо Биттенкорт, Сенне Линен, Марко Грюлль, Романо Шмид, Джастин Нджинма (Самюэль Мбангуля, 60'), Patrice Covic (Кеке Топп, 72') Предупреждения: Марко Фридль (43'), Леонардо Биттенкорт (52'), (54') Удаление: Леонардо Биттенкорт (54')
Таким образом, «Арминия» стала участником 1/16 финала Кубка Германии.