приветв матче 1/32 финала Кубка Германии. Поединок состоится 15 августа в Билефельде на «Билефельдер Альм». Начало в 21:45 мск.

«Арминия» в прошлом сезоне произвела настоящий фурор, так как будучи участником Бундеслиги 3 дошла до финала Кубка Германии. Правда, выиграть не удалось. Хозяева уступили 2:4 «Штутгарту». Тем не менее клуб провел отличный сезон, получив помимо этого повышение до Бундеслиги 2, где уже успел выиграть два стартовых матча.

«Вердер» ждет непростой выезд. В прошлом году «музыканты» уже ощутили на себе силу «Арминии». Команды пересеклись в четвертьфинале турнира и клуб из Билефельда выиграл 2:1 на этом же стадионе. Повторится ли история?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что «Вердер» фаворит. На победу в матче коэффициенты составляют 3.00 и 2.15. На проход в следующий раунд ставки принимаются с котировками 2.12 и 1.64.

Эксперты LiveSport полагают, что «Арминия» снова огорчит соперника.

Искусственный интеллект поставил на победу «Арминии» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арминия» — «Вердер» смотрите на LiveCup.Run.

