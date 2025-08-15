«Арминия» в прошлом сезоне произвела настоящий фурор, так как будучи участником Бундеслиги 3 дошла до финала Кубка Германии. Правда, выиграть не удалось. Хозяева уступили 2:4 «Штутгарту». Тем не менее клуб провел отличный сезон, получив помимо этого повышение до Бундеслиги 2, где уже успел выиграть два стартовых матча.
«Вердер» ждет непростой выезд. В прошлом году «музыканты» уже ощутили на себе силу «Арминии». Команды пересеклись в четвертьфинале турнира и клуб из Билефельда выиграл 2:1 на этом же стадионе. Повторится ли история?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что «Вердер» фаворит. На победу в матче коэффициенты составляют 3.00 и 2.15. На проход в следующий раунд ставки принимаются с котировками 2.12 и 1.64.
- Эксперты LiveSport полагают, что «Арминия» снова огорчит соперника.
- Искусственный интеллект поставил на победу «Арминии» со счетом 1:0.
Трансляция матча
