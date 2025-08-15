Арминия — Вердер: прогноз на футбол и ставка за 1,83

Арминия
Вердер
«Арминия»
Турнирное положение: после двух туров нынешнего сезона «Арминия» идет первой в Бундеслиге 2 с 6 очками.
Последние матчи: в прошлой игре команда выиграла в гостях у «Хольштайна», который еще в прошлом сезоне выступал в Бундеслиге, со счетом 2:0. Голы в этом матче забили в первом тайме Соренсен-Бази и Хандверкер.
Арминия — Вердер: коэффициенты букмекеров
Ранее была разгромлена на своем поле «Фортуна» Дюссельдорф (5:1).
Не сыграют: травмированы — Улдрикис (н).
Состояние команды: после нескольких лет прозябания в Бундеслиге 3 и бедственного финансового положения постепенно «Арминия» возвращается на прежние позиции, когда команда выступала в Бундеслиге. Уже третий сезон с ней работает перспективный немецкий тренер Михел Княт, она имеет состав довольно приличный для Бундеслиги и много качественных футболистов.
«Вердер»
Турнирное положение: по итогам прошлого сезона «Вердер» стал восьмым в таблице Бундеслиги.
Последние матчи: в заключительном товарищеском матче перед официальными играми «Вердер» уступил итальянскому «Удинезе» со счетом 1:2. Единственный мяч за бременцев на счету Шмида с пенальти.
До этого было поражение от того же «Удинезе» (0:1) и от «Хоффенхайма» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Вайзер (з), Стаге (п).
Состояние команды: главным событием межсезонья в команде стал уход главного тренера Оле Вернера в «РБ Лейпциг». Теперь с «Вердером» работает 56-летний Хортс Штеффен, никогда ранее не работавший с клубами Бундеслиги. Летом «музыкантов» покинул лучший бомбардир Марвин Дукш, а из приобретений стоит отметить Мбангуля из «Ювентуса», но он играет на позиции вингера.
Статистика для ставок
- В этом году в четвертьфинале Кубка Германии «Арминия» была сильнее со счетом 2:1
- В сезоне 2020/2021 в Бундеслиге «Вердер» выиграл обе встречи (1:0, 2:0)
- В 2018 году также обе игры остались за «музыкантами» (1:0, 2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Арминии» дают 2.55, а на «Вердер» — 2,70, ничью букмекеры оценивают в 3,55.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,82.
Прогноз: «Арминия» начала намного раньше сезон, провела две официальных встречи, находится в отличной форме и имеет отличные шансы дать бой более сильному сопернику. «Вердер» наоборот пока не впечатляет с новым тренером, потерял лучшего нападающего Дукша, а также из-за травм еще двух важных футболистов основы Вайзера и Стаге.
Основная ставка: победа «Арминии» с форой 0 за 1,83.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: «Арминия» выиграет в основное время за 2,55.