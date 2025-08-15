ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 00:38
    • «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 23:58
    • «АЕК» из Ларнаки и «Панатинаикос» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 23:27
    • «Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Акинфеев: Сначала не поверил, что Николич собирается уйти

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Капитан московского Игорь Акинфеев вспомнил, что в первое время он не поверил, что Марко Николич так легко покинет московский ЦСКА.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    «Я сначала не поверил, что Николич уйдет из ЦСКА. Когда вышли новости, позвонил Кириллу Брейдо: "Что, правда? " Он ответил: "Похоже, да". А после сам Марко связался со мной и пятью-шестью футболистами — сказал, что принял такое решение.

    Понятно, было грустно, обидно: команда, можно сказать, "слепилась" — было ощущение, что поборемся за высокие места. С другой стороны, будь мне 20–25 лет, я бы, наверное, задавался вопросами: "Почему? Зачем? " Но сейчас… Человек принял решение. Уговаривать, переубеждать — не то время.

  • Карнавал в ЦСКА. На смену Роше «армейцы» берут Жоао Виктора
  • Трансфер защитника «Васко да Гама» находится на финальной стадии
  • Сегодня

    • Марко очень благодарен. Команда стала более уверенной и взрослой, заиграл Кисляк и вся наша молодёжь», — цитируют Акинфеева «Известия».

    Календарь и таблица РПЛ

    В июне стало известно, что серб Марко Николич уйдет из ЦСКА и станет главным тренером греческого АЕК. Вместо него клуб возглавил швейцарец Фабио Челестини.

