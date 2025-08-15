Акинфеев: Сначала не поверил, что Николич собирается уйти

Капитан московскоговспомнил, что в первое время он не поверил, чтотак легко покинет московский ЦСКА.

«Я сначала не поверил, что Николич уйдет из ЦСКА. Когда вышли новости, позвонил Кириллу Брейдо: "Что, правда? " Он ответил: "Похоже, да". А после сам Марко связался со мной и пятью-шестью футболистами — сказал, что принял такое решение.

Понятно, было грустно, обидно: команда, можно сказать, "слепилась" — было ощущение, что поборемся за высокие места. С другой стороны, будь мне 20–25 лет, я бы, наверное, задавался вопросами: "Почему? Зачем? " Но сейчас… Человек принял решение. Уговаривать, переубеждать — не то время.

Марко очень благодарен. Команда стала более уверенной и взрослой, заиграл Кисляк и вся наша молодёжь», — цитируют Акинфеева «Известия».

В июне стало известно, что серб Марко Николич уйдет из ЦСКА и станет главным тренером греческого АЕК. Вместо него клуб возглавил швейцарец Фабио Челестини.