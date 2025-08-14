14 августа состоится товарищеский поединок между. Команды сыграют на нейтральном поле «Теофило Патини» в Кастель-ди-Сангро. Начало в 19:00 мск.

«Наполи» — чемпионат Италии. Команда Антонио Конте выиграла два последних товарищеских поединка, одолев «Жирону» и «Сорренто» с общим счетом 7:2.

«Олимпиакос» тоже подошел к матчу в хорошей форме. Греки победили «Тен Хааг», «Аль-Таавун» и берлинский «Унион». В целом в межсезонье клуб провел 7 матчей, в шести из которых удалось победить. «Олимпиакос» — чемпион Греции и обладатель Кубка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры ставят на чемпиона Италии. Котировки составляют 1.75 и 4.00 соответственно.

Эксперты LiveSport согласны с оценкой букмекеров и предлагают ставку на «неаполитанцев».

Искусственный интеллект считает, что «Наполи» выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Олимпиакос»

можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.