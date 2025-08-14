«Наполи» — чемпионат Италии. Команда Антонио Конте выиграла два последних товарищеских поединка, одолев «Жирону» и «Сорренто» с общим счетом 7:2.
«Олимпиакос» тоже подошел к матчу в хорошей форме. Греки победили «Тен Хааг», «Аль-Таавун» и берлинский «Унион». В целом в межсезонье клуб провел 7 матчей, в шести из которых удалось победить. «Олимпиакос» — чемпион Греции и обладатель Кубка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры ставят на чемпиона Италии. Котировки составляют 1.75 и 4.00 соответственно.
- Эксперты LiveSport согласны с оценкой букмекеров и предлагают ставку на «неаполитанцев».
- Искусственный интеллект считает, что «Наполи» выиграет 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Олимпиакос» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.