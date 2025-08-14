1-й таймОренбург — АхматОнлайн
    «Наполи» быстро вскроет оборону греков

    Наполи — Олимпиакос: прогноз на футбол и ставка за 2.12

    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Олимпиакос»
    Ромелу Лукаку
    14 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Наполи» и «Олимпиакос». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Олимпиакос», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 14 Августа 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 19:00 Олимпиакос

    Олимпиакос

  • Пирей
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы прекрасно провели минувший сезон. Команда добыла Скудетто.

    При этом «Наполи» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 3 победы при двух поражениях.

    Наполи — Олимпиакос: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Наполи» разгромил «Сорренто» (4:0).

    До того команда нанесла поражение «Жироне» (3:2). А вот поединок с «Казертаной» завершился успехом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Наполи» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Неаполитанцы в последних спаррингах заметно прибавили. Подбор игроков у команды по именам крепкий, да и задачи стоят максимальные.

    Причем «Наполи» традиционно успешно противостоит «Олимпиакосу». Из трех очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Атака во главе с мощным Ромелу Лукаку постарается быстро вскрыть оборону греков.

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: «Красно-белые» минувший сезон провели весьма успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Олимпиакос» летом провел 7 контрольных поединков. В них греки добыли 6 викторий при одном паритете.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красно-белые» одолели «Унион» (1:0).

    До того команда переиграла «Аль-Таавун» (2:1). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Ден Хаагу» (3:2).

    При этом «Олимпиакос» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красно-белые» в летнем цикле выглядят весьма ярко. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    При этом «Олимпиакос» в 2 последних матчах пропустил всего 1 мяч. Да и вообще, команды изначально считается надежной.

    Команда не проигрывает уже более 4 месяцев. Да и вообще, греки не боятся никого, и уж точно постараются дать бой чемпиону Италии.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Греки намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» в 6 спаррингах победил 3 раза

    • Греки победили в 3 своих последних поединках

    • «Олимпиакос» в 7 контрольных матчах добыл 6 побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.16.

    Прогноз: «Наполи» обязан прибавить в плане реализации, и явно сразу будет максимально активно атаковать.

    «Наполи» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да мотивация обыграть столь сильного соперника будет зашкаливать.

    Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.56

    Наполи — Олимпиакос: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 14.08.202519:00. «Наполи» быстро вскроет оборону греков
