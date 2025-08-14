Наполи — Олимпиакос: прогноз на футбол и ставка за 2.12

14 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Наполи» и «Олимпиакос». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Олимпиакос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы прекрасно провели минувший сезон. Команда добыла Скудетто.

При этом «Наполи» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 3 победы при двух поражениях.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Наполи» разгромил «Сорренто» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Жироне» (3:2). А вот поединок с «Казертаной» завершился успехом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Наполи» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Неаполитанцы в последних спаррингах заметно прибавили. Подбор игроков у команды по именам крепкий, да и задачи стоят максимальные.

Причем «Наполи» традиционно успешно противостоит «Олимпиакосу». Из трех очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Атака во главе с мощным Ромелу Лукаку постарается быстро вскрыть оборону греков.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: «Красно-белые» минувший сезон провели весьма успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Олимпиакос» летом провел 7 контрольных поединков. В них греки добыли 6 викторий при одном паритете.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красно-белые» одолели «Унион» (1:0).

До того команда переиграла «Аль-Таавун» (2:1). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Ден Хаагу» (3:2).

При этом «Олимпиакос» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» в летнем цикле выглядят весьма ярко. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Олимпиакос» в 2 последних матчах пропустил всего 1 мяч. Да и вообще, команды изначально считается надежной.

Команда не проигрывает уже более 4 месяцев. Да и вообще, греки не боятся никого, и уж точно постараются дать бой чемпиону Италии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Греки намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Наполи» в 6 спаррингах победил 3 раза

Греки победили в 3 своих последних поединках

«Олимпиакос» в 7 контрольных матчах добыл 6 побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.16.

Прогноз: «Наполи» обязан прибавить в плане реализации, и явно сразу будет максимально активно атаковать.

«Наполи» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да мотивация обыграть столь сильного соперника будет зашкаливать.

Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.56