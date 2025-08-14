Мусаев считает, что «Динамо» нужно больше времени сыграться

Главный тренерпосле победы в кубковом матче над(4:0) поделился мыслями, почему «бело-голубые» под руководствомтяжело входит в сезон.

«Не знаю, Валерий Георгиевич много работает. Думаю, что проделана большая работа, нужно чуть‑чуть времени, чтобы адаптироваться. Ребята тоже привыкнут, может, нагрузки будут чуть ниже. Я уверен, что "Динамо" будет играть хорошо и добиваться результата, просто такой вопрос притирки. У нас прошлый сезон тоже был очень тяжелым: стартовали с трех ничьих, проиграли Суперкубок. Много тренировались и работали, поэтому ничего страшного здесь нет. "Динамо" будет бороться за самые высокие места», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Динамо» занимает 9-е место в РПЛ с 5 очками после 4-х встреч, в группе Кубка России «бело-голубые» делят 2-е место с «Краснодаром» — у обеих команд по 3 очка за 2 тура.