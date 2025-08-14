ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игроки Локомотива празднуют голБатраков неудержим ещё и в Кубке: «Локомотив» дома прибил «Балтику»
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
    Мусаев считает, что «Динамо» нужно больше времени сыграться

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар Динамо
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы в кубковом матче над «Динамо» (4:0) поделился мыслями, почему «бело-голубые» под руководством Валерия Карпина тяжело входит в сезон.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Не знаю, Валерий Георгиевич много работает. Думаю, что проделана большая работа, нужно чуть‑чуть времени, чтобы адаптироваться. Ребята тоже привыкнут, может, нагрузки будут чуть ниже. Я уверен, что "Динамо" будет играть хорошо и добиваться результата, просто такой вопрос притирки. У нас прошлый сезон тоже был очень тяжелым: стартовали с трех ничьих, проиграли Суперкубок. Много тренировались и работали, поэтому ничего страшного здесь нет. "Динамо" будет бороться за самые высокие места», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает 9-е место в РПЛ с 5 очками после 4-х встреч, в группе Кубка России «бело-голубые» делят 2-е место с «Краснодаром» — у обеих команд по 3 очка за 2 тура.

  • «Лозанна» нанесёт новое поражение казахам?
  • «Астана» — «Лозанна». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Шериф» покинет еврокубки после игры с бельгийцами
  • «Шериф» — «Андерлехт». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Ростов» сможет исправиться за поражение?
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    3.45
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 20:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шахтер — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хиберниан — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Неман — Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
