Мостовой — о «Динамо»: Так играть при полном домашнем стадионе нельзя

Бывший футболист сборной Россиивысказался о кубковом матче между(0:4).

«Это, конечно, не совсем позор. То, что был матч Кубка — сглаживает углы. Второй тур групповой стадии, если потом выиграют оставшиеся матчи по 1:0, то никто не вспомнит. Но так играть при полном домашнем стадионе нельзя. Есть вопросы к руководству, тренерскому штабу, футболистам. Можно задать, думаю, они просто скажут, что не смогли, не получилось — и все. Потом все равно забудут, как это часто и бывает», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» сравнялся с «Динамо» по набранным очкам в группе, но по дополнительным показателям «быки» расположились на 2-м месте — у коллективов по 3 очка.

«Краснодар» следующий кубковый матч проведет против «Сочи» в гостях, а «Динамо» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов». Обе игры состоятся 27 августа.