    «Астана» — «Лозанна». Онлайн, прямая трансляция
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
  • 15:52
    • «Зенит» и «Сьон» вновь проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
  • 13:49
    • «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»
  • 13:35
    • УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг перед стартом нового сезона
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
    Мостовой — о «Динамо»: Так играть при полном домашнем стадионе нельзя

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Краснодар
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о кубковом матче между «Динамо» и «Краснодаром»(0:4).

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Это, конечно, не совсем позор. То, что был матч Кубка — сглаживает углы. Второй тур групповой стадии, если потом выиграют оставшиеся матчи по 1:0, то никто не вспомнит. Но так играть при полном домашнем стадионе нельзя. Есть вопросы к руководству, тренерскому штабу, футболистам. Можно задать, думаю, они просто скажут, что не смогли, не получилось — и все. Потом все равно забудут, как это часто и бывает», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

  • «Краснодар» уничтожил «Динамо» в Москве: дубль дебютанта и головная боль Карпина
  • Команда Мусаева просто была на другом уровне
  • Сегодня

    • «Краснодар» сравнялся с «Динамо» по набранным очкам в группе, но по дополнительным показателям «быки» расположились на 2-м месте — у коллективов по 3 очка.

    «Краснодар» следующий кубковый матч проведет против «Сочи» в гостях, а «Динамо» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов». Обе игры состоятся 27 августа.

