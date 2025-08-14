«Митьюллан» обыграл «Фредрикстад» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

2-й таймШахтёр — ПанатинаикосОнлайн
    «Митьюллан» оказался сильнее «Фредрикстада» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы — 2:0.

    «Митьюллан»
    «Митьюллан»

    Голами в составе датской команды отметились Мадс Бек Серенесен на 9-й минуте и Паулиньо на 17-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Мидтьюлланн — Фредрикстад 2:0
    Голы: 1:0 Мадс Бек (9'), 2:0 Паулинью (17'), 2:1 Henrik Langaas Skogvold (65') Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Адам Габриэл, Мартин Эрлич (Han-Beom Lee, 59'), Мадс Бек, Педро Браво (Дани Силва, 75'), Дениль Кастильо, Паулинью, Арал Шимшир, Mikel Gogorza (Дарио Осорио, 78'), Адам Букса (Вальдемар Бюсков, 58'), Франкулину (Эдвард Чилуфя, 59') Фредрикстад: Йоаннес Бьярталид (Эмиль Хольтен, 46'), Леонард Овусу (Eirik Julius Granaas, 78'), Патрик Меткалф, Henrik Langaas Skogvold, Stian Stray Molde, Oskar Ohlenschlaeger (Sondre Sorlokk, 58'), Simen Rafn (Рокко-Роберт Шейн, 46'), Maxwell Woledzi, Ulrik Fredriksen, Salomon Owusu (Daniel Eid, 70'), Martin Borsheim Предупреждения: Адам Габриэл (85'), Stian Stray Molde (89')

    «Митьюллан» обыграл «Фредрикстад» по сумме двух встреч с общим счетом 5:1 и вышел в следующий раунд, где сыграет против финского «КуПС».

