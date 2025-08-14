«Неман» по пенальти прошел «Клаксвик» в квалификации ЛК, «Ягеллония», АЕК и «Линфилд» идут дальше

Завершился еще ряд ответных матчей квалификации Лиги конференций.
В одной из игр польская «Ягеллония» и датский «Силькеборг» сыграли вничью 2:2.
В первой игре команда из Польши добыла гостевую победу и пробилась в следующий раунд, где сыграет против сильнейшего в паре «Динамо» (Тирана) — «Хайдук».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Ягеллония — Силькеборг 2:2
Голы: 1:0 Хесус Имас (29'), 2:0 Хесус Имас (35'), 2:1 Sofus Berger (87'), 2:2 (90 + 4')
Ягеллония: Славомир Абрамович, Норберт Войтушек (Мики Вильяр, 33'), Бернарду Витал, Душан Стойинович (Yuki Kobayashi, 90'), Бартломей Вдовик, Тарас Романчук, Давид Драхаль (Леон Флак, 68'), Оскар Петушевский (Alejandro Cantero, 68'), Алехандро Посо, Хесус Имас, Димитрис Раллис (Bartosz Mazurek, 90')
Силькеборг: Николай Ларсен, Йенс Мартин Гаммельбю, Александер Буш, Рами Аль-Хадж (Oskar Boesen, 46'), Пелле Маттссон (Mads Freundlich, 68'), Мадс Ларсен, Julius Nielsen, Тонни Адамсен (Alexander Simmelhack, 78'), Callum McCowatt, Younes Bakiz (Sofus Berger, 68'), Leonel Dahl Montano (Андреас Поульсен, 46')
В еще одной игре греческий АЕК в овертайме победил греческий «Арис» со счетом 3:1 и пробился в финал квалификации, где теперь сыграет против «Андерлехта».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
АЕК Афины — Арис Лимасол 3:1
Голы: 1:0 Рэзван Марин (пенальти) (51'), 1:1 Георгий Квилитая (пенальти) (62'), 2:1 Дерек Кутеса (104'), 3:1 Лука Йович (109')
АЕК Афины: Томас Стракоша, Лазарос Рота, Ароль Мукуди, Филипе Релвас, Джеймс Пенрис (Stavros Pilios, 46'), Орбелин Пинеда (Абубакари Койта, 73'), Петрос Манталос (Дерек Кутеса, 85'), Роберто Перейра (Роберт Любичич, 4'), Рэзван Марин, Зини (Лука Йович, 100'), Францди Пьерро (Мият Гачинович, 73')
Арис Лимасол: Вана, Андерсон Коррейя (Кажу, 65'), Коннор Голдсон, Леон Балогун, Стив Яго, Михлали Маямбела (Dennis Bakke Gaustad, 89'), Харалампос Харалампус (Yacine Bourhane, 118'), Адам Мархиев, Андроникос Какулис (Александр Кокорин, 66'), Росс Маккосленд (Jade Sean Montnor, 46'), Георгий Квилитая (Rody Junior Effaghe, 78')
Предупреждения: Адам Мархиев (21'), Орбелин Пинеда (44')
В параллельной встрече североирландский «Линфилд» оказался сильнее фарерского «Викингура» со счетом 2:0 и также пробился в финальный раунд квалификации, где теперь сыграет с ирландским «Шелбурном».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Линфилд — Викингур 2:0
Голы: 1:0 Kieran Offord (22'), 2:0 Ari Olsen (автогол) (38')
Линфилд: Chris Johns (David Walsh, 67'), Matthew Orr (Ethan McGee, 67'), Sam Roscoe, Ben Hall, Charlie Allen (Sean Brown, 82'), Kyle McClean, Christopher Shields, Joshua Archer, Kirk Millar, Matthew Fitzpatrick, Kieran Offord (Christopher McKee, 86')
Викингур: Бардюр А Рейнатред, Инги Арнгримссон (Rani Hansen, 88'), Атли Грегерсен, Сольви Ватнхамар, Инги Йонхардссон, Одни Атласон (Arnor Brandsson, 88'), Арнбьорн Свенссон, J.Johansen (Jorgen Nielsen, 73'), Aron Ellingsgaard (Стефан Радославлевич, 73'), Poul Kallsberg, Ari Olsen
И, наконец, белорусский «Неман» победил фарерский «Клаксвик» со счетом 2:0 и перевел игру в серию пенальти, где был сильнее с результатом 5:4 и пробился в финал квалификации. Там он сыграет против испанского «Райо Вальекано».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Неман — Клаксвик 2:0
Голы: 1:0 Gulzhigit Borubaev (80'), 2:0 Yuri Pantya (84')
Неман: Егор Пархоменко, Павел Савицкий, Maksim Belov, Konstantin Kuchinski (Maksim Kravtsov, 72'), Ivan Sadovnichiy (Valon Ahmedi, 115'), Yurii Pantia, Andrey Yakimov (Gulzhigit Borubaev, 72'), Mikhail Kozlov, Oleg Evdokimov, Sergei Pushnyakov (Yegor Zubovich, 46'), Anton Suchkov (Yuri Klochkov, 67')
Клаксвик: Дени Павлович (Claes Kronberg, 106'), Одмар Фарё (Гилли Ролантссон, 11'), Арни Фредриксберг, Патрик Йоханнесен, Рене Йонсен (Давид Бископстё Андреасен, 80'), Якуп Бископстё Андреасен, Халлур Ханссен (Даниэль Йохансен, 61'), Йоаннес Даниэльсен (Martin Rodrigo Gonzalez, 106'), Палл Андрассон Клеттскард (Мадс Боэ Миккельсен, 80'), Gaston Telechea, Sebastian Linnet John
