«Русенборг», «Дьер» и «Полесье» идут дальше в квалификации Лиги конференций

В ответном матче 1/2 финала квалификации Лиги конференции «Русенборг»
на выезде победил «Хаммарбю»
со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Дино Исламович на 59-й минуте.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Хаммарбю — Русенборг 0:1
Голы: 0:1 Дино Исламович (59'), 1:1 Juan Balanta (пенальти) (31')
Хаммарбю: Уорнер Хан, Фредерик Винтер (Pavle Vagic, 68'), Виктор Эрикссон, Markus Karlsson, Шакилль Пинас, Тесфальдет Теки (Frank Junior Adjei, 68'), Ibrahima Fofana (Hampus Skoglund, 68'), Nahir Besara (Paulos Abraham, 83'), Jusef Erabi, Sebastian Tounekti, Montader Madjed (Oscar Johansson, 74')
Русенборг: Аслак Витри, Сантери Вяянянен, Simen Bolkan Nordli (Ивер Фоссум, 74'), Оле Сельнес, Дино Исламович, Sander Tangvik, Ole Christian Saeter (Эмиль Конрадсен Сейде, 58'), Adrian Pereira (Ulrik Yttergard Jenssen, 90'), Tomas Nemcik, Mikkel Konradsen Ceide, Jesper Reitan Sunde
Предупреждения: Tomas Nemcik (35'), Фредерик Винтер (56')
Таким образом, именно «Русенборг» пробился в финальный раунд квалификации, где сыграет с немецким «Майнцем».
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
В другой игре венгерский «Дьер» выиграл у шведского АИКа со счетом 2:0.
Один из голов на счету Желько Гаврич. Также автогол в пассиве Арона Чонгваи.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Дьёр — АИК 2:0
Голы: 1:0 Желько Гаврич (34'), 2:0 Aron Csongvai (автогол) (60')
Дьёр: Самуэл Петраш, Штефан Влэдою, Милян Крпич, Даниэл Штефуль, Паул Антон (Раймунд Тот, 80'), Самсондин Оуро (Деян Болдор, 86'), Желько Гаврич (Кевин Банати, 80'), Клаудиу Бумба (Oleksandr Pishchur, 90'), Mark Csinger, Milan Vitalis, Nadhir Benbouali
АИК: Кристоффер Нордфельдт, Беньямин Хансен (Alexander Fesshaie Beraki, 87'), Филип Бенкович, Берсант Целина (Abdihakin Ali, 71'), Dino Besirovic, Anton Jonsson Saletros, Aron Csongvai, Taha Ayari (Йохан Хове, 71'), Сотирис Папаяннопулос, Mads Thychosen (Eskil Edh, 78'), Erik Flataker (Йон Гвидетти, 71')
«Дьер» выиграл по сумме двух встреч и пробился в следующий раунд квалификации, где сыграет с победителем пары «Рапид» — «Данди Юнайтед».
И в еще одной игре венгерский «Пакш» победил украинское «Полесье» с результатом 2:1.
Точными ударами в этой игре отметились Янос Шабо и Барна Тот у «Пакша» и Андре Гонсалвеш — у «Полесья».
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Пакш — Полесье 2:1
Голы: 1:0 Janos Szabo (39'), 2:0 B.Toth (49'), 2:1 (90 + 6')
Пакш: Адам Ковачик, Криштоф Хинора (Аттила Ошват, 87'), Марио Зеке, Балинт Вечей, Даниэль Бёде (Janos Hahn, 69'), Milan Szekszardi (Бенце Ленжер, 79'), Akos Kinyik, Janos Szabo, J.Windecker (Милан Петё, 79'), Zsolt Haraszti (Kristof Papp, 69'), B.Toth
Полесье: Евгений Волынец, Борис Крушинский, Эдуард Сарапий, Александр Евгеньевич Назаренко (Andre Gonsalves, 89'), Богдан Леднев (Томер Йосефи, 56'), Руслан Бабенко, Александр Андриевский (Talles, 90'), Никита Кравченко, Александр Филиппов (Mykola Haiduchyk, 56'), Алексей Гуцуляк, Danylo Beskorovainyi (Сергей Чоботенко, 56')
В первой игре «Полесье» победил со счетом 3:0 и пробился в следующий раунд отбора, где сыграет против «Фиорентины».