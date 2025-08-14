Франк: «Тоттенхэм» продемонстрировал гибкость и прагматичность

Наставникподвел итоги матча за Суперкубок УЕФА 2025 года, где «шпоры» не смогли победить французский— 2:2 (пен. 3:4). Лондонцы вели в счете к 85-й минуте со счетом 2:0.

«Нам удался очень хороший матч против одной из сильнейших команд мира — возможно, даже против лучшей. В течение примерно 80 минут мы держали соперника под контролем, пока счёт не стал 2:1, после чего ситуация изменилась.

Я горжусь командой, игроками, клубом и болельщиками. Мы продемонстрировали гибкость и прагматичность: против "ПСЖ" нужно было действовать так, сочетая высокий прессинг и низкий блок. Первый тайм прошёл почти идеально, а стандартные положения создавали серьёзную опасность… В рамках одного конкретного матча мы показали, что способны играть с любой командой мира. В этом я не сомневаюсь — это положительный вывод», — приводит слова Франка Sky Sports.

Прогнозы и ставки на футбол

«Тоттенхэм» в третий раз потерпел поражение в финале еврокубка.