    Адам Гнезда-Черин «Панатинаикос»«Шахтёр» — «Панатинаикос». Онлайн, прямая трансляция.
  18:37
    Альба: Кубок России для нас важный турнир

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Ростов Нижний Новгород
    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении от «Пари НН» (0:1) в Кубке России.

    Джонатан Альба
    Джонатан Альба

    «Случилось удаление, случились стандарты. Получили гол. Но даже когда у нас было на одного игрока меньше, я думал, что мы можем забить и завершить основное время игры вничью. Затем случилось второе удаление у нас. Тем не менее мы продолжили бить по воротам, прессинговать. Но не получилось. Двигаемся дальше.

    Для нас это важный турнир. Конечно, мы стремимся как можно быстрее набрать 33 очка в РПЛ. Но борьба в Кубке тоже важна», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

    У «Пари НН» стало три очка и третье место в своей группе. У «Ростова» нет зачетных баллов и последняя строчка.

