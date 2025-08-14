Альба: Кубок России для нас важный турнир

Главный тренервысказался о поражении от(0:1) в Кубке России.

«Случилось удаление, случились стандарты. Получили гол. Но даже когда у нас было на одного игрока меньше, я думал, что мы можем забить и завершить основное время игры вничью. Затем случилось второе удаление у нас. Тем не менее мы продолжили бить по воротам, прессинговать. Но не получилось. Двигаемся дальше.

Для нас это важный турнир. Конечно, мы стремимся как можно быстрее набрать 33 очка в РПЛ. Но борьба в Кубке тоже важна», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

У «Пари НН» стало три очка и третье место в своей группе. У «Ростова» нет зачетных баллов и последняя строчка.