Тедеев: Газзаев — самый великий тренер России

Наставник тольяттинского «Акрона»рассказал, кого считает сильнейшим тренером в истории российского футбола.

«ЦСКА — это великий клуб, и великим в своё время этот клуб сделал Валерий Георгиевич Газзаев. Я ему безумно благодарен, считаю его самым великим тренером в нашей стране. Недавно его поздравлял с днём рождения, он мне также пожелал удачи», — сказал Тедеев в интервью пресс-службе «Акрона».

За свою карьеру тренера Газзаев работал с «Аланией», московским «Динамо», ЦСКА, киевским «Динамо» и сборной России.

Главным его достижением стал победа в Кубке УЕФА с армейцами в 2005 году, также у него три золота с этой командой (2003, 2005, 2006). Газзаев также стал чемпионом России с «Аланией» (1995).