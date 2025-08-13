1-й таймЛокомотив — БалтикаОнлайн
    «Сочи» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» — «Крылья Советов»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Сочи Крылья Советов
    Антон Зиньковский
    «Сочи» примет на своем поле «Крылья Советов» в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. За ходом трансляции можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Сочи — Крылья Советов 0:0
    Сочи: Юрий Дюпин, Сергей Волков, Марсело Алвес, Aberdin N., Макар Чирков, Максим Мухин, Игнасио Сааведра, Роман Ежов, Александр Коваленко, Михаил Игнатов, Руслан Барт Крылья Советов: Никита Кокарев, Сергей Божин, Роман Евгеньев, Galdames T., Иван Лепский, Дмитрий Иванисеня, Максим Витюгов, Михайло Баньяц, Иван Олейников, Алексей Сутормин, Владимир Игнатенко

    Ход матча

    45+1' Гальдамес бьет с левого края штрафной площади — Дюпин ловит мяч.

    45' Две минуты добавлено к первому тайму

    44' Под конец тайма «Крылья» решили вновь захватить мяч под свой контроль, но безуспешно.

    41' Капитан сочинцев на сегодняшний матч быстро поднялся, мяч у «Сочи».

    40' Марсело на газоне после наступа от Игнатенко.

    37' Олейников прошел до штрафной и ударил по воротам — без особых проблем Дюпин ловит мяч.

    34' Перекладина! Иванисеня без особых помех выпрыгнул и ударил головой по мячу, который в итоге задел каркас ворот Дюпина!

    33' Угловой в пользу «Крыльев»

    31' Классный удар от Игнатова через себя, Кокарев отбил на угловой мяч, но был офсайд у игрока хозяев!

    30' Неудачный стандарт от южан, мяч у «Крыльев»

    30' Момент! Игнатов имел прекрасную возможность открывать счет, но не попал по мячу. Угловой в пользу «Сочи».

    29' Теперь атака «Крыльев» завершилась ударом головой от Игнатенко выше ворот.

    28' Дошла подача до адресата, но удар не получился.

    27 Заработали угловой игроки «Сочи»

    25' Игра возобновилась

    23' Команды отправляются на водопой

    22' Издалека бьют сочинцы — мимо ворот!

    20' Подача не удалась, но подбор оказался за самарцами, итогом которого стал то ли удар, то ли навес. В общем, мяч перелетел ворота Дюпина без особого риска для сочинцев.

    19' «Крылья» заработали угловой.

    18' Мяч под контролем «Крыльев»

    15' Момент! «Крылья» вновь могли открывать счет после быстрой атаки, Гальдамес вывел Олейникова на рандеву с Дюпиным, но игрок самарцев пробил неточно!

    14' Дальний удар от Барта — мимо!

    11' Момент! Подача с левого фланга на голову Гальдамеса — бьет игрок «Крыльев» головой, но мяч пролетает рядом со штангой ворот Дюпина!

    10' Контролируют мяч игроки «Крыльев Советов».

    7' Отнюдь не радуют первые минуты встречи моментами. Катают мячишко игроки то одной, то другой команды. Да и теряют тоже.

    4' Спокойно контролирует мяч «Сочи», но пока что без особых моментов.

    1' Матч начался! С центра поля развели игроки «Сочи»!

    До матча

    18:27 У «Крыльев», в свою очередь, так же десять новых имен — только Сергей Божин остался в старте.

    18:19 По сравнению с прошлым матчем «Сочи» сделал целых десять изменений — только защитник Марсело выйдет в старте сегодня из тех, кто начинал матч против «Динамо».

    18:05 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой из Раменского.

    Стартовые составы

    «Сочи»: Дюпин, Чирков, Марсело, Абердин, Волков, Начо, Коваленко, Ежов, Игнатов, Барт, Мухин.

    «Крылья Советов»: Кокарев, Сутормин, Евгеньев, Божин, Лепский, Гальдамес, Иванисеня, Баньяц, Витюгов, Олейников, Игнатенко.

    «Сочи»

    Южане не лучшим образом начали чемпионат страны — команда Роберта Морено набрала 1 очко в 4-х турах и занимает 15-е место в РПЛ при разнице мячей 2:10.

    В национальном кубке дела обстоят не лучше — в матче 1-го тура группового этапа «Сочи» в гостях уступил столичному «Динамо» со счетом 2:3.

    «Крылья Советов»

    Самарцы, в свою очередь, стартовали заметно успешнее в РПЛ — 8 набранных баллов за четыре встречи и 4-е место в турнирной таблице. Разница мячей положительная — 8 забитых и 3 пропущенных.

    В Кубке России у «крылышек» дела обстоят не хуже, ведь в стартовом матче был обыгран в гостях действующий чемпион страны в лице «Краснодара» — 2:1.

    Личные встречи

    Всего команды провели между собой восемь встреч и во всех встречах победу одержали «Крылья Советов». Также было техническое поражение у «Сочи» в сезоне-2019/2020. Учитывая его, то в девяти случаях побеждали самарцы.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.73.

