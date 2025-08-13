1-й таймАкрон — ЦСКАОнлайн
    Самарский клуб победит на «Фиште»?

    Сочи — Крылья Советов: прогноз на Кубок России и ставка за 2.34

    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Крылья Советов»
    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено
    13 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Сочи» и «Крылья Советов». Начало встречи — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 13 Августа 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 18:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: «Сочи» в текущем розыгрыше Кубка России еще не набрал ни одного очка. Команда выступает в одном квартете с московским «Динамо», «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

    Последние матчи: В нынешнем сезоне «Сочи» не радовал болельщиков победами. Пока у команды одна ничья и четыре поражения.

    Сочи — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Южане в сезоне-2025/26 не уступили только в одном матче. 10 августа «Сочи» в родных стенах разошелся миром с московским «Динамо». Встреча закончилась вничью 1:1.

    Напомним, в первом туре группового этапа «Сочи» в Москве проиграл столичному «Динамо» со счетом 2:3.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: После пяти официальных встреч в сезоне можно заметить, что Роберто Морено одинаково серьёзно относится как к матчам РПЛ, так и к играм Кубка России. В каждом поединке он выставляет оптимальный состав с минимальной ротацией, что связано с необходимостью интегрировать новичков в короткие сроки.

    Хотя больших успехов в Кубке России «Сочи» не добивался, на своём поле южане играют упорно. За два последних года клуб провёл дома шесть кубковых встреч, проиграв в основное время лишь однажды — «Оренбургу» (1:2).

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: «Крылья Советов» после первого тура находятся в лидирующей группе. В активе самарского клуба три набранных очка.

    • Последние матчи: Самарский коллектив очень хорошо проводит текущий сезон. «Крылья Советов» еще ни разу не проиграли. Напомним, летом команду возглавил Магомед Адиев.

    В августе «Крылья Советов» одержали одну победу и один раз сыграли вничью. Самарцы разгромили «Ростов» (4:1), а также разошлись миром с «Балтикой» (1:1).

    Состояние команды: Магомед Адиев продолжает формировать основной состав, постепенно интегрируя новичков. Одним из таких пополнений стал хавбек Ильзат Ахметов, арендованный у «Зенита». С «Балтикой» Ахметов остался в запасе, но в Сочи у него есть шанс дебютировать. Аналогичная ситуация и с защитником Никитой Черновым.

    За пять встреч во всех турнирах самарцы забили 10 мячей — впечатляющий показатель на старте сезона. Получится ли у «Крыльев Советов» удачно сыграть с «Сочи»?

    В предстоящей встрече букмекеры не выделили явного фаворита. У обеих команд примерно равные шансы на победу.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» в нынешнем сезоне еще не выиграли ни одного матча

    • «Крылья Советов» после четырех туров находятся на 3-м месте в таблице РПЛ

    • Самарский клуб за пять встреч во всех турнирах забил 10 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.07.

    Прогноз: После неудачного старта и болезненного поражения от «Акрона» команда Роберто Морено постепенно находит свою игру. «Сочи» на «Фиште» должен навязать борьбу.

    Ставка: обе забьют за 1.73.

    Прогноз: «Крылья Советов» под руководством нового наставника Магомеда Адиева продолжают идти без поражений. В Сочи самарцы, вероятно, снова сыграют на победу и постараются продлить успешную серию.

    Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.34

