«Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России

победил грозненскийв матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1.

На 56-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Станислава Поройкова. «Ахмат» сравнял счёт на 90+1-й минуте после гола Келиано. Однако на 90+5-й минуте победу «Оренбургу» принес Владислав Камилов, забив решающий мяч.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Оренбург — Ахмат 2:1 Голы: 1:0 Станислав Поройков (56'), 1:1 Keliano M. (90+1'), 2:1 Владислав Камилов (90+5') Оренбург: Андрей Ходанович, Алексей Татаев (Данила Хотулёв, 46'), Максим Сыщенко (Артем Касимов, 46'), Георгий Зотов, Станислав Поройков, Владислав Камилов, Алексей Барановский (Евгений Болотов, 58'), Гедеон Гузина (Максим Савельев, 58'), Ацамаз Ревазов (Bubanja V., 66'), Thompson J., Koserik N. Ахмат: Вадим Ульянов, Дарко Тодорович, Турпал Ибишев, Ризван Уциев, Исмаэл (Keliano M., 46'), Амин Талал (Эгаш Касинтура, 63'), Абакар Гаджиев, Максим Самородов (Лечи Садулаев, 63'), Мохамед Конате (Георгий Мелкадзе, 75'), Zare M., Ndong O. (Надер Гандри, 46') Предупреждение: Алексей Барановский (5')

«Оренбург» набрал три очка и занимает третье место в таблице группы А. «Ахмат», которым руководит Станислав Черчесов, остается без очков и расположился на четвертой позиции.