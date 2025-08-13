Во втором туре Кубка Россиипроведут очную встречу. Дата и время проведения — 13 августа, 16:15 мск.

Обе команды выступают в группе А вместе с «Зенитом» и «Рубином». «Ахмат» в прошлом туре проиграл «Зениту», а «Оренбург» не справился с «Рубином». Таким образом, победитель сегодняшней игры наберет первые 3 пункта в турнире.

Отметим, что «Ахмат» стал победителем последней очной встречи команд, которая проходила в минувшем сезоне РПЛ. Грозненцы выиграли 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки на победу с коэффициентами 4.50 и 1.77.

Эксперты LiveSport предсказали победителя матча в своем прогнозе.

Искусственный интеллект считает, что в игре не будет победителя, она закончится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.