ПерерывОренбург — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернард Бериша («Ахмат»)«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
  • 16:44
    • «СЭ»: Антон Миранчук может инициировать уход из «Сьона»
  • 11:18
    • Седов покинул ЦСКА
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
  • 00:27
    • Алькарас пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Оренбург» — «Ахмат»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Ахмат Оренбург Календарь Кубка России
    Во втором туре Кубка России «Оренбург» и «Ахмат» проведут очную встречу. Дата и время проведения — 13 августа, 16:15 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Обе команды выступают в группе А вместе с «Зенитом» и «Рубином». «Ахмат» в прошлом туре проиграл «Зениту», а «Оренбург» не справился с «Рубином». Таким образом, победитель сегодняшней игры наберет первые 3 пункта в турнире.

    Отметим, что «Ахмат» стал победителем последней очной встречи команд, которая проходила в минувшем сезоне РПЛ. Грозненцы выиграли 1:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры принимают ставки на победу с коэффициентами 4.50 и 1.77.

    • Эксперты LiveSport предсказали победителя матча в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект считает, что в игре не будет победителя, она закончится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
  • ПСЖ — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Динамо» взять реванш у «Краснодара»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Локомотив» будет настроен на победу
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хаммарбю — Русенборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры