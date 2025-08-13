Обе команды выступают в группе А вместе с «Зенитом» и «Рубином». «Ахмат» в прошлом туре проиграл «Зениту», а «Оренбург» не справился с «Рубином». Таким образом, победитель сегодняшней игры наберет первые 3 пункта в турнире.
Отметим, что «Ахмат» стал победителем последней очной встречи команд, которая проходила в минувшем сезоне РПЛ. Грозненцы выиграли 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры принимают ставки на победу с коэффициентами 4.50 и 1.77.
- Эксперты LiveSport предсказали победителя матча в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что в игре не будет победителя, она закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
