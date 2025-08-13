ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • 23:03
    • «Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
  • 00:27
    • Алькарас пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:18
    • «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» стали участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов
  • 22:54
    • Рублев в напряженном матче переиграл Попырина и вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати
    Кафанов объяснил, почему ушел из «Ростова»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Сборная России
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему он принял решение покинуть пост старшего тренера «Ростова» и не стал этого делать ранее.

    Виталий Кафанов
    Виталий Кафанов

    «Решение уйти действительно зрело, пришло не сразу. Наверное, уже в прошлом году готов был отдохнуть. Но так получалось: уходят Серёжа Песьяков, Никита Медведев. У нас где-то неделя до начала сезона, а нет ни одного вратаря. Потом появилось трое, но на всех где-то восемь-девять матчей в Премьер-Лиге.

    Такой ситуации никогда не было, всегда был хотя бы один опытный вратарь, у которого за спиной 50-100 игр, а то и больше. Понять, кто будет первым, можно было лишь через игры. Слава богу, когда ошибался Рустам Ятимов, мы очков не теряли. Но это всё равно тревожный сигнал для тренера. Тогда не имел права уходить, точно это понимал.

    • Но потом в ноябрьском матче с "Динамо" Рустам получил награду лучшему игроку, затем такую же со "Спартаком" и очень хорошо доиграл все матчи до Суперфинала Кубка. К тому же стал сильнее Одоевский — из Данечки может получиться очень хороший вратарь.

    Сказал руководству: "У вас есть два хороших вратаря, могу спокойно уходить". Просто нужно было отдохнуть, считаю, что сделал правильно», — сказал Кафанов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Кафанов трудился в «Ростове» с декабря 2014 года по июнь 2017 года, потом вернулся в клуб в марте 2019-го и проработал там до июня 2025-го.

