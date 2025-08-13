Матчи первого тура АПЛ начнутся с минуты молчания

Игра первого тура АПЛ будетв память о нападающем «Ливерпуля», который трагически погиб в автокатастрофе на северо‑западе Испании.

Вместе с ним в машине находился и его брат Андре Силва, который тоже скончался. Он выступал в клубе «Пенафиел», выступаюшем во втором португальском дивизионе.

По данным ВВС, все игроки в ближайший уик‑энд будут играть с черными повязками на рукавах.

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон», за которые выступал Жота, проведут церемонии перед матчами против «Борнмута» (15 августа) и «Манчестер Сити» (16 августа) соответственно. Ранее мерсисайдцы вывели из обращения 20‑й номер в память о Жоте.